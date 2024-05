Mattarella scrive alla 14enne malata di tumore insultata in rete: "Sei forte"

La battaglia contro la malattia, ma anche l'odio degli haters sui social. Tenace e battagliera, Asia ha 14 anni e sta affrontando un percorso di cure all'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli per un tumore, ma ha dovuto fare i conti anche con il cyberbullismo, ossia con quei leoni di tastiera che insultano e denigrano il prossimo, soprattutto se attraversa un momento di difficoltà. Parte integrante delle interazioni dei giovani e strumento per passare il tempo, i social si sono trasformati in un incubo per la giovane di Sala Consilina: messaggi poco carini, per usare un eufemismo, che però non hanno piegato la giovane, decisa a lottare contro questa forma d'odio e a diventare un esempio. E anche il presidente Sergio Mattarella si è schierato al suo fianco.

Asia è entrata nel cuore degli italiani per la sua forza, basti pensare ai tanti video condivisi sui social. E il capo dello Stato, attraverso l'account ufficiale del Quirinale, ha voluto commentare il video pubblicato su Instagram che vede la quattordicenne suonare il pianoforte nella ludoteca del reparto di oncologia dell'ospedale. "Asia ho visto il tuo video e sei bravissima. Complimenti per la tua forza e auguri!" , le parole di incoraggiamento di Mattarella, accolte con entusiasmo dalla giovane e dalla sua famiglia. Ma anche uno schiaffo agli odiatori di professione, bravi solo a spargere fango.

Intervistata da Ondanews, la mamma di Asia, Rossana, ha spiegato che la figlia non si è lasciata abbattere dagli haters, ammettendo di aver provato disgusto nel leggere certe offese: "Però non ci sono rimasta male perché le critiche altrui mi scivolano addosso. Un consiglio che mi sento di dare alle altre ragazzine come me che ricevono questi messaggi offensivi è di fregarsene perché non sanno quello che stiamo passando. Queste persone non mettono la propria faccia ma criticano soltanto. Vicino ho la mia famiglia e i miei cinque amici veri" .