Maxi tamponamento a catena sull'A1: sono decine le auto coinvolte

Un maxi tamponamento a causa della fitta nebbia si è verificato questa mattina sulla A1 tra Fiorenzuola D’Arda e Parma, all’altezza di Alseno in direzione Bologna. Secondo le prime notizie si sarebbero verificati almeno tre importanti tamponamenti: uno all’altezza del chilometro 75, un altro al chilometro 80 (nei pressi di Alseno) e il terzo al chilometro 85. Sarebbero oltre una trentina i veicoli coinvolti. Lo spaventoso incidente avrebbe provocato anche dei feriti, almeno 15. Sarebbero 2 i feriti gravi: entrambi sono stati trasportati all'ospedale Maggiore di Parma in codice di massima gravità. Uno è al momento in Pronto soccorso, mentre l'altra persona è ricoverata nel reparto di Rianimazione.

Il personale del 118 sta inviando sul posto diversi mezzi, sia da Piacenza che da Fidenza. Sul luogo dell’incidente stanno intervenendo anche i vigili del fuoco da Piacenza e Fiorenzuola e diverse pattuglie della Polizia stradale. I soccorritori hanno dovuto percorrere tratti a piedi, e anche a scavalcare il guardrail, per raggiungere gli automobilisti. A seguito del grave incidente è scattata la procedura di maxi emergenza im considerazione dell’alto numero di mezzi coinvolti. Al momento l'autostrada è stata chiusa nel tratto tra Fiorenzuola e Fidenza.

Autostrade per l’Italia, come riporta il sito IlPiacenza, ha diramato le seguenti indicazioni:

Basso Lodigiano - Entrata Chiusa (Al Km 49.7 - In entrambe le direzioni). Entrata consigliata verso Milano: Casalpusterlengo. Entrata consigliata verso Bologna: Parma.

Fiorenzuola - Entrata Chiusa (Al Km 74 - In entrambe le direzioni). Entrata consigliata verso Milano: Casalpusterlengo. Entrata consigliata verso Bologna: Parma.

Fidenza- Entrata Chiusa (Al Km 90.4 - In entrambe le direzioni). Entrata consigliata verso Milano: Casalpusterlengo. Entrata consigliata verso Bologna: Parma.

Piacenza – Parma: Tratto Chiuso (Dal Km 55.8 - Direzione: Napoli)

Tratto Chiuso tra il Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza e Parma per incidente. Entrata consigliata verso Bologna: Parma. Uscita consigliata provenendo da Milano: Piacenza Ovest su A21 Torino-Piacenza-Brescia.

Gli ultimi aggiornamenti

Intorno alle 11 è tornato percorribile, in direzione Milano, il tratto compreso tra Parma e il bivio A1/A21 (Piacenza) sulla A1 Milano-Napoli. Resta chiuso, ha fatto sapere Autostrade, quello in direzione Bologna. Attualmente si registrano quattro chilometri di coda, per tratto chiuso, tra Basso Lodigiano e il bivio A1/Inizio Complanare Piacenza in direzione Bologna. Sono cinque i chilometri di coda in direzione Milano tra il bivio per la A1/A15 e Fiorenzuola.

A chi viaggia verso Bologna è consigliato di uscire a Piacenza Ovest, sulla A21 Torino-Brescia, percorrere la viabilità ordinaria per, poi, rientrare in A1 a Parma. Per gli utenti in viaggio da Milano verso Bologna si consiglia di percorrere la A4 Milano-Brescia e, a seguire, la A22 Brennero-Modena.