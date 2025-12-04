Test di Medicina, primo appello superato soltanto dal 10-15% degli studenti

Alcuni avevano già puntato il dito contro il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e contro il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, per i nuovi test per l'ingresso alla Facoltà di Medicina con i dubbi sulla facilità, per gli studenti, di copiare. Ma i numeri smentiscono seccamente i detrattori: al primo appello del 20 novembre scorso è stata promossa soltanto una percentuale compresa tra il 10 e 15%, per il resto soltanto bocciature.

Quali sono i numeri

Nel dettaglio, dai primi dati si viene a sapere che soltanto il 12% di chi ha sostenuto la prova di Fisica è riuscito a ottenere il 6, la sufficienza, mentre il 24% sono le sufficienze in Chimica e il 30% in Biologia. Questi dati si basano sulla Statale di Milano dove a novembre si sono presentati oltre tremila studenti ma i dati corrispondono, in gran parte, a quelli degli altri atenei.

Quando si terrà il secondo appello

Un quadro dunque piuttosto omogeneo e senza grandi differenze territoriali sui voti. Gli esami per la seconda prova si terranno il prossimo 10 dicembre: i test sarebbero già pronti, quindi viene esclusa l'ipotesi di una seconda prova più "semplice". Nessun "effetto copiatura" come si temeva nei giorni scorsi ma i rischi che per la prima volta possa entrare un numero più basso dei posti disponibili a Medicina è elevato. Per potersi iscrivere dopo la Maturità si dovranno superare tutti e tre gli esami richiesti in Chimica, Biologia e Fisica, quest'ultima apparsa particolarmente difficile.

Cosa possono fare gli studenti

Una volta conosciuti i voti, gli studenti avranno 48 ore di tempo per decidere se confermare il punteggio ottenuto oppure rifiutarlo e ripresentarsi al secondo appello, fissato per il 10 dicembre con le iscrizioni aperte fino a quattro giorni prima. Dopo il secondo esame del semestre filtro, gli studenti conosceranno i risultati entro il 23 dicembre sempre sulla piattaforma Universitaly. Gli aspiranti camici bianchi che nel primo appello erano circa 53mila hanno sostenuto un esame di 45 minuti con 31 domande a scelta multipla o a risposta aperta. Per superare ciascuna prova è necessario ottenere almeno 18 punti su 30.

Con i punteggi resi noti oggi,

soltanto un candidato su quattro avrebbe accesso alla graduatoria nazionale che sarà pubblicata il 12 gennaio 2026: dal giorno successivo ecco scattare le immatricolazioni le quali dovranno essere completate entro il 16 gennaio.