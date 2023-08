Messina Denaro, peggiorano le condizioni di salute: chiesto ricovero in ospedale

Le condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro, attualmente detenuto al 41 bis nel supercarcere de l'Aquila, si sarebbero aggravate in questi giorni. Secondo le informazioni trapelate, infatti, già nelle scorse settimane Messina Denaro ha subito degli interventi chirurgici, ma ciò non ha arrestato il progredire della sua malattia.

La detenzione

Arrestato lo scorso 16 gennaio 2023, dopo quasi trent'anni di latitanza, Matteo Messina Denaro è apparso sin da subito in serie condizioni di salute. I carabinieri lo hanno fermato in Via Domenico Lo Faso, a Palermo, a breve distanza dalla clinica privata La Maddalena, dove il capomafia si sottoponeva a sedute di chemioterapia presentandosi con il nome di Andrea Bonafede.

Proprio in considerazione della patologia del boss, è stato deciso di detenerlo all'interno della casa circondariale dell'Aquila, dove si trova una sala di medicina oncologica necessaria per garantire a Messina Denaro le cure a cui ha diritto.

L'ultimo controllo medico

Nei giorni scorsi, a causa dell'aggravarsi del tumore, Matteo Messina Denaro è stato sottoposto a dei rapidi controlli di tipo sanitario. Il capomafia è stato trasportato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Stando a indiscrezioni riportate da Il Mattino, i medici avrebbero deciso di effetturare una Tac programmata che avrebbe evidenziato un peggioramento dello stato di salute del boss. È stato inoltre riferito dalle agenzie di stampa che il boss ha subito un piccolo intervento per problemi urologici.

Le dichiarazioni degli avvocati

Secondo i legali di Matteo Messina Denaro lo stato di salute in cui versa il capomafia non è più compatibile con il regime carcerario, specialmente con il 41 bis. Gli avvocati Alessandro Cerella e Lorenza Guttadauro hanno chiesto il ricovero immediato presso una struttura ospedaliera, e starebbe già stata inoltrata un'istanza.

" Si è aggravato, le sue condizioni sono disperate. Non mangia, beve soltanto, non sta bene, necessita di un immediato ricovero in ospedale. Con un tumore al quarto stadio, con la difficoltà anche a reggersi in piedi, non può stare dentro una cella al 41 bis. Deve essere assistito da un infermiere dentro una struttura ospedaliera il prima possibile ", ha dichiarato all'Adnkronos Alessandro Cerella. " Io non sono un medico ma le sue condizioni sono critiche ", ha aggiunto.