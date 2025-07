"Mamma, mi sono perso". La telefonata, poi la caduta nel vuoto: morto un 15enne in Valle d'Aosta

Le ricerche dell'escursionista straniero di 15 anni disperso da ieri sera si sono concluse questa mattina nel peggiore dei modi possibili. Il giovane è stato trovato privo di vita nei pressi della Becca di Viou, nella zona di Saint-Cristophe. Stava percorrendo il sentiero quando potrebbe essere scivolato lungo uno dei pendii. L'ultima telefonata l'ha fatta alla mamma, nel pomeriggio di ieri, dicendole di essersi perso e di non sapere più dove si trovasse.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, i vigili del fuoco hanno fatto alzare i droni per intercettare possibili movimenti e hanno percorso i sentieri della zona nella speranza che il 15enne potesse essersi fermato ad attendere i soccorsi. È stato un elicottero, invece, a trovarlo poco dopo le 6 di questa mattina: si trovava a circa 2000 metri di altitudine. Le operazioni per il recupero del corpo sono iniziate nell'immediato e la salma è stata già trasportata nell'obitorio di Aosta, dove si attende per il riconoscimento, prima di qualunque altro atto. Il sentiero percorso dal giovane arriva a 2.

856 metri di altitudine. Non è noto se il giovane fosse un esperto alpinista o escursionista e sono ancora da verificare tutti i punti di questa vicenda, compresa la causa della probabile caduta.

