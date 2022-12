Migranti, salpa la prima nave di Emergency: Silvestri e TvBoy tra i supporter

Poche ore fa è salpata dal porto di Genova la nave Life Support, un grosso natante lungo oltre 50 metri che viaggia sotto le insegne della ong Emergency. La nave batte bandiera di Panama e in queste ore sta tracciando la rotta in direzione sud per raggiungere il Mediterraneo centrale, dove si trova già operativa la nave tedesca Sea-Eye e dove a giorni arriverà il veliero Astral, di Open Arms, al momento fermo a Cagliari per il maltempo.

Si tratta della prima missione della nave di Emergency, salpata con un equipaggio di 28 persone, di cui 9 marittimi e 19 persone dello staff Emergency. " Oggi, dopo mesi di lavoro, andiamo in mare con una nostra nave, la 'Life Support', per ribadire il nostro impegno per il diritto alla vita per tutti ", ha dichiarato Rossella Miccio, presidente di Emergency. A supportare la nuova nave, che si aggiunge alla flotta di imbarcazioni Ong che periodicamente premono sui confini italiani per sbarcare i migranti rintracciati poco al largo delle coste della Libia ci sono anche Daniele Silvestri e TvBoy.

Il primo è un cantautore italiano, che ha girato il video del suo singolo "Le navi" a bordo dell'imbarcazione di Emergency, nei giorni in cui era in porto a Genova. " Una nave in mezzo al mare. Un'immagine semplice e potentissima, ma anche l'unica che riesce a mettere insieme due emozioni opposte: la più grande speranza e la più grande disperazione ", dice Daniele Silvestri nel video in cui inneggia al lavoro delle ong, sostenendo che " navi come questa possano intercettare le storie dei migranti prima che scompaiono sotto queste onde. E questa speranza è forse la più giusta, ed è un dovere ".