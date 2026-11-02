Milano, 14 nuovi nomi al Famedio: da Ornella Vanoni a Franco Baresi, l’omaggio ai cittadini illustri

Milano rende omaggio a quattordici personalità che, attraverso il proprio lavoro, il talento e l’impegno civile, hanno contribuito alla crescita della città. I loro nomi sono stati iscritti oggi, 2 novembre, nel Famedio del Cimitero Monumentale, il luogo dedicato alla memoria dei milanesi illustri. Tra i nuovi benemeriti figurano la cantante Ornella Vanoni, lo storico capitano del Milan Franco Baresi e don Antonio Mazzi, fondatore della Comunità Exodus. La cerimonia ha celebrato uomini e donne che si sono distinti in ambiti diversi, dalla musica allo sport, dall’informazione alla cultura, fino all’impegno sociale e politico.

I protagonisti della musica e dello sport

Tra i nomi che entrano nel Famedio ci sono due figure particolarmente rappresentative dell’identità milanese. Ornella Vanoni, interprete tra le più amate della musica italiana, ha attraversato decenni di storia dello spettacolo con la sua voce e uno stile inconfondibile. Accanto a lei viene ricordato Franco Baresi, storico capitano del Milan e protagonista di una delle stagioni più gloriose della squadra rossonera. Il suo nome si aggiunge a quelli di altri grandi protagonisti del calcio milanese già presenti nel Famedio, tra cui Giuseppe Meazza, Cesare Maldini e Giacinto Facchetti. A rappresentare il mondo dell’informazione sportiva c’è Bruno Pizzul, giornalista e telecronista che per anni ha accompagnato gli italiani nel racconto delle partite della Nazionale e dei principali appuntamenti calcistici. Il riconoscimento coinvolge anche la fotografia e l’editoria, con Giovanni Gastel, tra i più apprezzati fotografi italiani, e gli editori Ulrico Carlo Gustavo Hoepli e Rossellina Archinto Marconi, figura di riferimento nella diffusione della letteratura per ragazzi.

Gli altri benemeriti

L’elenco comprende personalità che hanno dedicato la propria vita alla solidarietà, alla difesa dei diritti e alla crescita culturale della città. È il caso di don Antonio Mazzi, conosciuto per il suo lavoro accanto alle persone in difficoltà e per aver fondato la accanto alle persone in difficoltà e per aver fondato la Comunità Exodus, e di monsignor Giovanni Barbareschi, sacerdote e partigiano che si oppose al fascismo. Tra i nuovi iscritti figurano anche Vera Vigevani Jarach, giornalista e attivista impegnata nella difesa della memoria, e Luisa Muraro, filosofa tra le fondatrici della Libreria delle Donne di Milano. A loro si aggiungono Laura Hoesch, avvocata civilista, Gianni Cervetti, politico e intellettuale, e Gioia Marchi Falck, imprenditrice. Completa il gruppo Giancarlo Consonni, architetto, urbanista e intellettuale, che ha contribuito alla riflessione sulla città e sulle sue trasformazioni.

Le parole del sindaco Sala

Nel corso della cerimonia il sindaco Giuseppe Sala ha sottolineato il valore del patrimonio umano e professionale rappresentato dai nuovi iscritti, indicando nel loro esempio una risorsa anche per il futuro. “Questa città custodisce riserve straordinarie di passione, di creatività, di laboriosità. Sono energie radicate in secoli di esperienza, che possono contribuire a restituire all’Italia la fiducia e la capacità di guardare avanti con ottimismo. Riunirci oggi al Famedio significa riscoprire un sano orgoglio per ciò che Milano, grazie anche al contributo insostituibile di queste persone, ha saputo realizzare in ogni campo”, ha dichiarato. Prima della cerimonia, Sala ha reso omaggio alla tomba di Umberto Veronesi, tumulato nel Famedio circa un mese fa, dopo la decisione assunta in seguito alla recente scomparsa della moglie. La presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi ha invece ricordato le biografie dei nuovi benemeriti, evidenziando il valore delle loro esperienze. “Sono donne e uomini le cui vite sono state mosse da sentimenti, ideali, passioni umane, civili e professionali. Oggi quelle vite si sono trasformate in esempi di cui siamo fieri e di cui è giusto onorare la memoria al Famedio”, ha affermato.