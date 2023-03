Da Milano ad Atlanta, torna il volo giornaliero di Delta Airlines

Ritorna a Milano il 9 marzo il volo diretto giornaliero di Delta Air Lines dall’aeroporto di Milano Malpensa all’Hartsfield-Jackson International Airport di Atlanta. Non solo, la compagnia aerea statunitense che opera già a Malpensa con un volo giornaliero per New York operativo tutto l’anno, aggiungerà una seconda frequenza a partire dall’11 aprile.Tutti i collegamenti sono effettuati in collaborazione con i partner di Delta, Air France e Klm. Una volta atterrati, i passeggeri in partenza da Milano potranno proseguire il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i Caraibi e oltre.

“L’Italia è fra i mercati più importanti per Delta a livello europeo, e siamo molto felici di tornare a collegare Milano con Atlanta, e di raddoppiare le frequenze su New York, nell’anno in cui lanciamo l’orario estivo con il più alto numero di voli mai operato dal Belpaese - commentata Frederic Schenk, Regional sales manager Delta per il Sud Europa -. Archiviata la pandemia, c’è molta voglia di partire, e sono molti gli statunitensi che scelgono Milano per viaggiare in Italia. Il capoluogo della Lombardia è inoltre un centro di business strategico e un aeroporto dove il numero di passeggeri italiani in partenza per gli Stati Uniti, che si tratti di viaggi d’affari o di piacere, è sicuramente rilevante”.

“Sea Aeroporti di Milano saluta con soddisfazione il ritorno del volo Delta su Atlanta, il più grande hub del mondo e la riconferma del doppio servizio giornaliero tra Malpensa e New York JFK, che testimoniano la fiducia del vettore statunitense per il mercato di Milano, con l’operatività più importante mai registrata sullo scalo per la prossima stagione estiva - sottolinea Andrea Tucci, vice president Aviation business development di Sea -. La crescente attrattività di Milano quale destinazione turistica di tendenza, insieme alla ripresa della tradizionale componente di traffico business tra le due sponde dell’Atlantico, consentono a Malpensa di posizionarsi tra gli scali di riferimento per l’espansione di Delta in Europa”.

“L’incremento dell’offerta su Atlanta, in particolare - aggiunge Tucci - contribuisce a migliorare la qualità e capillarità della connettività di Milano con il continente americano, grazie al ricchissimo portafoglio di coincidenze proposte da Delta presso il suo hub principale”.

Anche a livello transatlantico, Delta offre quest’anno il maggior numero di posti mai messi a disposizione, inclusi i nuovi voli da New York-JFK per Ginevra e Londra-Gatwick e nuovi collegamenti da Atlanta per Nizza, Tel Aviv e Edimburgo.