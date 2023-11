Minaccia coetanea con il coltello: arrestata 15enne a Milano

Quello della sicurezza a Milano è un problema reale e grave che sembra andare aggravandosi col passare del tempo. Sono soprattutto i giovanissimi a destare maggiore preoccupazione e l'ultimo episodio che si è verificato in un istituto superiore ne è la conferma. È stato reso noto che un'adolescente è stata minacciata da due coetanee, una delle quali era armata di coltello. Le forze dell'ordine sono giunte sul posto quando ancora la giovanissima brandiva l'arma bianca ed è stata arrestata mentre per l'altra è scattata la denuncia.

A colpire, oltre l'età delle protagoniste, tutte 15enni, anche il fatto che l'aggressione si sia verificata all'esterno del plesso scolastico Ecfop, un istituto milanese di ispirazione cattolica. La rissa si è svolta al termine delle lezioni e le tre ragazze non sarebbero compagne di classe, anche se frequentano lo stesso istituto. La cagnara che si è sviluppata a seguito della rissa ha attirato l'attenzione di alcuni collaboratori scolastici, che percependo il pericolo di quella situazione hanno permesso alla vittima di rifugiarsi all'interno della scuola in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Fortunatamente, la ragazzina non ha riportato gravi conseguenze ma solo alcuni giorni di prognosi a causa delle ecchimosi derivanti dai calci e dai pugni ricevuti.

Le due ragazze accusate di aggressione sono state intercettate mentre si allontanavano dall'area. Sono entrambe note alle forze dell'ordine e con precedenti per violenze e appartenenza a gang. Quella che ha minacciato la coetanea con il coltello, alla vista delle divise, non solo ha opposto resistenza ma ha anche sputato contro gli agenti, proseguendo con le sue intemperanze anche una volta giunta in questura. Pare che a far scattare la rabbia delle due ragazze che hanno aggredito la coetanea sia stata una precedente lite per questioni sentimentali. Per il momento dalla scuola non sono arrivate comunicazioni e non è chiaro quale sia la posizione dell'istituto sulle possibili conseguenze.