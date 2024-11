Il mistero degli sposi a Frattamaggiore: Pietro e Maria spariti poco dopo le nozze

Maria Zaccaria e Pietro Montanino in una immagine del 25 ottobre, il giorno del loro matrimonio celebrato dal Sindaco di Cesa Enzo Guida con loro nella foto

Ascolta ora 00:00 00:00

Si infittisce il mistero sulla coppia di sposi Pietro Montanino e Maria Zaccaria, diventati marito e moglie il 25 ottobre, e poi scomparsi il 29, dopo aver lasciato i due figli dai nonni. Da quel momento di loro non si hanno più tracce.

Cosa è successo

A ripercorrere le tappe di questa incredibile vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso tutta Frattamaggiore (NA), il sindaco di Cesa, comune del casertano che aveva unito in matrimonio i due ragazzi.

" Venerdì scorso (25 ottobre) li ho uniti in matrimonio, al comune, col rito civile, martedì sono scomparsi nel nulla. Si sono allontanati a piedi, senza lasciare tracce, lasciando due bambini a casa della nonna.Da qualche ora è partito l'avviso anche sui social, dopo la denuncia presentata dai familiari mercoledì mattina. Maria Zaccaria e Pietro Montanino, residenti a Cesa dove abitando, hanno fatto l'ultima telefonata martedì alle 17 circa, per avvisare la sorella di lei che avevano avuto un imprevisto ed era necessario andare a riprendere il bambino al calcetto. Da quel momento il telefono di Pietro è muto, irreperibile. Quello di Maria invece era stato lasciato a casa. Chiunque abbia notizie, se qualcuno li ha visti, se vi capita di incontrarli, per cortesia, comunicate tutto immediatamente alle forze dell'ordine. Vi chiedo di condividere questo post, per cercare di arrivare al maggior numero di persone ".

La preoccupazione di Frattamaggiore

Allo stesso modo il sindaco di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete, ha lanciato un appello urgente per la scomparsa, chiedendo a tutti i cittadini di dare notizie in merito per il loro ritrovamento:

"C ari cittadini, mi rivolgo a voi con il cuore pesante. Pietro e Maria sono scomparsi e noi tutti siamo in preda alla preoccupazione. Vi chiedo di aiutarci a diffondere questa notizia per aumentare le possibilità di ritrovarli. Se avete informazioni utili o avvistamenti, vi prego di contattare le autorità o di scrivere qui. Ogni piccolo aiuto può fare la differenza. Grazie per il supporto che darete! "

Anche don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde di Caivano, si è unito all'appello per ritrovare i due giovani: " Aiutiamoli a fare ritorno a casa. Diffondiamo la notizia ".

Le ricerche

Nel frattempo sono partite le ricerche per ritrovare la coppia e soprattutto comprendere il motivo, al momento inspiegabile, dell'allontanamento. I familiari si sono rivolti anche alle forze dell'ordine, che stanno perlustrando il territorio.

Aiutateci. Sono scomparsi mio figlio Pietro e sua moglie Maria

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della compagnia di Caivano, in provincia di Napoli, dopo la denuncia di scomparsa presentata a Frattamaggiore. Anche il papà di Pietro, Pasquale, ha lanciato un appello sui social: "".