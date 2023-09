Molotov e sciabolate: la guerra sikh travolge (anche) l'Italia

La guerra dei sikh scuote l'Italia. Tra maxi-risse, molotov e attentati, negli ultimi giorni sono stati registrati diversi episodi che fanno temere il peggio. Il primo campanello d'allarme risale a più di una settimana fa, a lunedì 18 settembre. A Villanova di Prata, provincia di Pordenone, cinquanta persone hanno dato vita a tafferugli con tanto di spari, coltellate e sciabolate. Botte da orbi con protagoniste due fazioni rivali della comunità religiosa indiana. Poi, venerdì, un attentato con molotov a Novellara con vittima Iqbal Singh, uno dei leader della comunità sikh locale che adesso è sotto scorta.

La guerra dei sikh

Per i fatti di Pordenone, sono 22 le persone indagate per rissa aggravate. I carabinieri del comando provinciale hanno effettuate decine di perquisizioni domiciliari nel corso delle quali sono state trovate armi bianche e oggetti atti a offendere, in particolare due coltelli, un tirapugni, uno sfollagente e undici bastoni. Come riportato dal Corriere della Sera, il bilancio della maxi-rissa è di 7 feriti, alcuni dei quali gravi, assistiti e medicati negli ospedali di Pordenone e Udine.

Già ad inizio agosto erano state registrate le prime tensioni nel mondo sikh. In particolare, le veementi proteste contro la chiusura del luogo di culto sancita da una parte del direttivo dell’associazione proprietaria dell’immobile "per ragioni precauzionali e di sicurezza" . Tra i vari episodi annotati, il lancio di bottiglie incendiarie a Pasiano contro l’auto di Baiwa Satwinder Singh, presidente dell’Unione Sikh Italia.