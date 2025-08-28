Ecco come sta Massimo Moratti dopo il ricovero in ospedale

Arrivano notizie circa l'attuale stato di salute di Massimo Moratti, che da martedì sera si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Humanitas di Rozzano. L'ex presidente dell'Inter soffre di una seria forma di polmonite, ragione che ha portato i medici a ricoverarlo e a intubarlo.

Sono state ore di forte preoccupazione, durante le quali non sono mancati i messaggi di affetto e solidarietà. Oggi giungono le prime notizie positive. Stando a quanto riportato dalle agenzie di stampa, Moratti, che rimane sotto osservazione, avrebbe dato segnali di lieve miglioramento. " Massimo non sta male, non dovrebbe essere nulla di preoccupante ", ha confermato anche la moglie Milly Moratti, come riportato da Repubblica. " Tra qualche ora ne sapremo qualcosa di più ".

I tifosi neroazzurri di tutto il mondo segue con apprensione la vicenda, informandosi costantemente sullo stato clinico del mai dimenticato ex presidente. A quanto pare le condizioni di Moratti non sarebbero critiche, tuttavia l'infezione ai polmoni è seria e come tale deve essere trattata, ecco perché i medici sono prudenti. La decisione di procedere con l'intubazione - fatto che ha impensierito molti - sarebbe stata motivata dal fatto che l'ex presidente dell'Inter stava respirando con molta difficoltà. Per questo è stato deciso di sedarlo e intubarlo.

Lo scorso maggio Moratti ha compiuto 80 anni, e i figli hanno organizzato una festa a sorpresa dove non sono mancati invitati illustri: Ronaldo, Recoba, Vieri, Pirlo e molti altri.

In questi giorni sono tutti stretti alla famiglia, e col pensiero

"Moratti è un amico, una persona straordinaria. Sono sicuro che si riprenderà

rivolto all'ex presidente.", sono le parole affidate a Sportmediaset da, Ad del Monza ed ex Milan.