Morta a 104 anni la partigiana Iole Mancini: torturata da Priebke, ultima sopravvissuta della prigione di via Tasso

È morta all'età di 104 anni la partigiana Iole Mancini, ultima sopravvissuta della prigione di via Tasso e memoria storica della Resistenza. Insieme al marito Ernesto Borghesi, entrambi componenti dei Gap, combatterono i nazifascisti nella Roma occupata. Mancini ha raccontato la sua storia nel romanzo, scritto con il giornalista Concetto Vecchio, Un amore partigiano. "Priebke mi torturò, ma non tradii il mio amore partigiano" , evidenziò in un passo del libro, facendo riferimento a quando, reclusa nella prigione di via Tasso, uno dei simboli più feroci dell'occupazione nazista nella Capitale, venne interrogata a più riprese da Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine, senza mai tradire sia il marito Ernesto sia i suoi compagni.

Il ricordo dell'Anpi

"Iole Mancini - ha sottolineato in una nota l'Anpi - resistette per amore della libertà. Ciao, ci mancherai da morire" . Alla Liberazione di Roma i nazisti in fuga avevano radunato i prigionieri su dei camion per trasportarli al nord. Per un guasto al mezzo dove era stata fatta salire insieme ad altri, scampò alla tragica sorte che toccò ai martiri de La Storta. Per tutta la vita ha testimoniato la ferocia nazifascista e i valori di libertà e giustizia per una società solidale come scritto col sangue sulla Costituzione.

Il ricordo di Elly Schlein