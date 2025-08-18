"La morte ci è piombata addosso". Paura per Marion Maréchal e Vincenzo Sofo: coinvolti in un incidente

Tanta paura per l'ex eurodeputato di Fratelli d'Italia, Vincenzo Sofo, e la moglie Marion Maréchal, ex esponente di Reconquête ed attuale europarlamentare francese. I due sono rimasti coinvolti in un brutto incidente stradale, che non ha fortunatamente avuto delle pesanti conseguenze.

Stando a quanto riportato da Bfmtv, la coppia si trovava in Calabria. Nel corso della giornata di sabato scorso, mentre erano in auto, un'altra vettura è andata loro addosso. Pare che il conducente dell'altro veicolo avesse intenzione di evitare un animale trovato sulla carreggiata, per questa ragione avrebbe bruscamente sterzato, finendo in un frontale contro l'automobile dei due eurodeputati. L'impatto è stato molto violento.

A seguito del terribile incidente Sofo e Maréchal, che vivono fra la Francia e l'Italia, si trovano ricoverati in ospedale per accertamenti, ma nessuno dei due ha riportato ferite gravi. Vincenzo Sofo ha raccontato l'intera vicenda su Instagram.

"Abbiamo visto la morte schiantarsi su di noi, ma siamo stati davvero miracolati: per esserne usciti vivi e senza infortuni gravi. Non preoccupatevi, siamo già al lavoro per rimetterci in piedi presto"

, ha scritto.