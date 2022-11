Tragedia a Milano, 14enne travolto e ucciso dal tram: cosa è successo

Un ragazzino di 14 anni è morto travolto e ucciso da un tram Atm in via Tito Livio, zona Calvairate a Milano. L'incidente sarebbe avvenuto attorno alle 8:15 di martedì 8 novembre.

Stando alle prime informazioni, il giovane si trovava su una bicicletta. Appena ricevuto l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale Ares 118. Una volta arrivati hanno estratto il corpo del quattordicenne ciclista finito sotto il tram. Il personale sanitario precipitatosi in codice rosso su automedica e ambulanza non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzino.

Cosa è successo

Dalle prime informazioni, essendo le 8 del mattino di un giorno feriale, sembra che il quattordicenne si stesse dirigendo a scuola e avesse deciso di attraversare i binari con la bicicletta. Probabilmente un gesto fatto chissà quante volte. In quell'esatto momento, però, è sopraggiunto il tram, linea 16, che lo ha colpito. Il mezzo di trasporto viaggiava sulla corsia centrale, esclusiva e riservata al passaggio dei tram. Nonostante l'autista abbia visto il ragazzo, a causa della distanza ravvicinata, non è stato possibile frenare in tempo ed evitare l'impatto. Stando a dove vengono effettuati i rilievi, lo scontro tra il giovane e il tram sarebbe avvenuto sul lato destro del mezzo Atm. Il conducente quarantacinquenne, ovviamente sotto choc per il terribile avvenimento, è stato soccorso dal 118.

La dinamica è ancora da ricostruire in maniera dettagliata. Ci penserà la polizia locale arrivata sul luogo della tragedia con diverse pattuglie. Presente con loro anche il personale dell'Azienda trasporti milanesi.