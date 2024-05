Franco Anelli morto suicida. Il Rettore della Cattolica aveva 60 anni

É morto nella serata di ieri il Magnifico Rettore dell’Università Cattolica di Milano Franco Anelli, 6o anni, noto giurista e avvocato. È quanto si legge in una nota dello stesso Istituto universitario. "Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari" , è evidenziato nel comunicato. Anelli si sarebbe tolto volontariamente la vita. Non si conoscono ancora i motivi del suicidio. Il corpo esanime del giurista è stato trovato nel cortile interno del palazzo in cui abitava in centro a Milano. L'ipotesi più accreditata è che si sia gettato dal sesto piano del suo appartamento. Il medico legale ha escluso segni di violenza e l'intervento di terze persone. Il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso avvenuto per l'impatto al suolo.

La sua carriera

Anelli era al terzo mandato come Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore; si era insediato nel 2013. Dopo il diploma al liceo scientifico "Respighi" di Piacenza, si era laureato in giurisprudenza proprio alla Cattolica di Milano. Nel 1998 era diventato Cassazionista dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in diritto commerciale e l'esame per l'accesso all'avvocatura. Ha insegnato diritto civile prima nella sede piacentina della Cattolica, successivamente, dopo la nomina a Rettore, aveva iniziato a seguire il corso di Istituzioni di diritto privato a Milano. Il 13 maggio del 2022 era stato nominato da Papa Francesco consultore della Congregazione per l'educazione cattolica.

Le monografie

Autore di diverse monografie e decine di articoli nell’ambito del diritto civile. È stato professore associato di Istituzioni di Diritto privato presso la facoltà di Economia e commercio nel 1993, e quindi professore straordinario nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma nel 1996. Inoltre, era vicepresidente della Fondazione E4Impact, e tra i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS e di “Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A.” Il professor Anelli è stato l’ottavo Rettore nella storia dell’Ateneo fondato da Padre Gemelli nel 1921.

Dalla fondazione a oggi, hanno ricoperto l’incarico Padre Agostino Gemelli (1921-1959), Francesco Vito (1959-1965), Ezio Franceschini (1965-1968), Giuseppe Lazzati (1968-1983), Adriano Bausola (1983-1998), Sergio Zaninelli (1998-2002), Lorenzo Ornaghi (2002 -2012).