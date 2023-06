Multe, è boom di incassi: gli automobilisti milanesi i più sanzionati

Dove si trovano gli automobilisti più sanzionati, e quale Comune ha incassato di più grazie alle multe scattate per violazione del Codice della strada? Secondo una recente ricerca effettuata da Facile.it, il primato assoluto va alla città di Milano, che nel 2022 ha registrato ben 151,1 milioni di incassi.

Lo studio

Per fare la sua analisi, Facile.it ha confrontato i suoi dati con quelli di Assicurazione.it, arrivando a uno studio congiunto. Sono stati accuratamente esaminati tutti i rendiconti derivati dai proventi delle violazioni del Codice della strada, che sono stati messi a disposizione dalle principali città.

Prendendo in considerazione soltanto le 102 città capoluogo di provincia, è emerso che nel 2022 siamo arrivati in totale a un importo complessivo di ben 793 milioni di euro. Una somma considerevole, arrivata grazie alle sanzioni.

Autisti milanesi i più multati

Altro dato che emerge con chiarezza è che sono gli autisti milanesi i più sanzionati. Nel 2022, il Comune di Milano ha incassato ben 151,1 milioni grazie alle multe comminate agli automobilisti per sanzioni del Codice della strada. Poco cambia se si prendono in esame le auto e i motocicli iscritti nei registri della motorizzazione e si rapportano alla cifra soprariportata. Ancora una volta sono i milanesi i più "colpiti" dalle sanzioni. Secondo i dati forniti da Aci, ci sono più di 870.000 veicoli circolanti a Milano e solo nel 2022 la spesa pro-capite per le sanzioni dovute a violazioni stradali è stata di 174 euro.

La classifica

Nella classifica dei Comuni che hanno ottenuto maggiori incassi grazie alle multe scattate per violazione del Codice della strada, dopo Milano, troviamo Roma, che ha registrato la cifra di 133 milioni e poi Firenze, con 46 milioni, Bologna (43 milioni) e Torino (40 milioni circa). Da notare come sia evidente il distacco fra le prime due e le successive città italiane.

Fra i Comuni che hanno invece guadagnato meno dalle contravvenzioni ci sono Carbonia, che nel 2022 ha incassato 120 mila euro, Enna (131 mila euro) e Agrigento (135 mila euro).

Per quanto concerne, invece, la spesa pro-capite, dopo Milano troviamo Firenze, che fra l'altro si è confermata come la città con maggiori incassi dovuti ad autovelox. Nel 2022, gli automobilisti fiorentini hanno dovuto pagare in media una sanzione di 170 euro per violazione stradale. A seguire c'è Bologna, con una contravvenzione pari a 163 euro. Scendendo in graduatoria troviamo nelle posizioni più basse Pavia, con sanzioni di circa 129 euro, e Siena, dove autisti e motociclisti hanno dovuto pagare in media circa 128 euro.

Attenzione a violare il Codice della strada