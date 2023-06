Multe stradali, Milano ha il triste primato. Sardone: "Milanesi limoni da spremere"

Milano in testa alla classifica dei Comuni che maggiormente incassano dalle multe comminate ai suoi cittadini. Secondo quanto emerge dal recente rapporto elaborato dal Codacons, infatti, il capoluogo meneghino si è confermato al primo posto per gli incassi ricavati dalle sanzioni stradali.

Il primato a Milano

Entrando più nello specifico, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori ha osservato la situazione ralativa al 2022, basandosi sui dati consultabili dalla rendicontazione che annualmente gli enti locali devono fornire al Governo.

Un vero e proprio salasso quello del Comune di Milano nei confronti degli automobilisti. Codacons rivela, infatti, che la città lombarda è arrivata a incassare nell'anno 2022 ben 151,5 milioni di euro, di cui 12,9 solo servendosi degli autovelox. Messa a confronto con gli altri capoluoghi italiani, Milano è risultato essere il Comune con gli introiti più abbondanti grazie alle sanzioni comminate a seguito di violazione del Codice della Strada. Insomma, automobilisti avvisati.

Altro dato da notare è il fatto che le entrate siano notevolmente aumentate rispetto all'anno precedente. Nel 2021, infatti, Milano aveva incassato grazie alle multe 102,6 milioni.

L'intervento di Silvia Sardone

Il problema è palese, e sulla questione è intervenuto anche l'eurodeputato e commissario cittadino della Lega Silvia Sardone. " Milano, oltre a essere la capitale italiana dei reati, è anche capitale delle multe" , scrive la rappresentante del Carroccio in una nota ufficiale riportat da Mianews. "I cittadini che hanno la colpa di possedere una macchina sono usati come bancomat dall'amministrazione a guida Pd. Solo dagli autovelox, piazzati anche su strade ad alto scorrimento con limiti ridicoli, sono stati incassati 12,9 milioni".

Nel comunicato, Sardone fa poi notare che, malgrado le ingenti entrate, il Comune non ha destinato il denaro a opere pubbliche di miglioramento e manutenzione delle strade o delle aree urbane. " Ci chiediamo che fine facciano i soldi incassati con le multe... La guerra della sinistra agli automobilisti prosegue senza sosta e senza pietà: per il sindaco Sala i milanesi sono limoni da spremere finché c'è polpa ", attacca l'europarlamentare.

Multe salatissime

Meno peggio, si fa per dire, nel resto d'Italia. In generale, fa sapere il Codacons, nel 2022 le entrate dovute a sanzioni sono cresciute del 37%, raggiungendo quota 547 milioni.

Subito dopo Milano abbiamo Roma, con 133 milioni di euro di incassi. A seguire, un po' più in basso, ci sono Firenze con 46 milioni di euro, Bologna (43 milioni) e Torino (40 milioni circa). Degna di nota anche Potenza, che nell'ultimo anno ha registrato un notevole incremento, passando da 1,1 a 3,7 milioni (+ 224%). Firenze, invece, si è rivelata essere la "regina italiana degli autovelox", guadagnandosi il primo posto per gli incassi ricavati grazie alle apparecchiature elettroniche: ben 23,2 milioni di euro nel 2022.

L'iniziativa del Codacons

Considerata la situazione, e le tante proteste da parte dei cittadini sempre più esasperati, il Codacons ha messo a punto un webinar per la giornata del 12 giugno. In quell'occasione un gruppo di esperti e avvocati saranno a disposizione per fornire consigli e informazioni utili a tutti gli automobilisti.