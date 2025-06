Napoli, esplosione in pieno centro: un morto e 4 feriti

È di un morto e 4 feriti il bilancio di una violenta esplosione, probabilmente dovuta ad una fuga di gas da alcune bombole, che si è verificata intorno alle 19 in via Peppino De Filippo, una traversa di via Foria, a Napoli

In base alle prime ricostruzioni dei fatti, le bombole si sarebbero trovate in un deposito del ristorante "da Corrado". Il locale, però, si trova sul lato opposto della strada e non è stato danneggiato. Discorso diverso per i locali e le cucine del famoso ristorante "‘A figlia d’o Marenaro", confinanti con il deposito in cui si è verificata l'esplosione, che hanno riportano gravi danni.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia, gli operatori del 118 e i tecnici del Comune. L’area è stata evacuata e messa in sicurezza. Al momento ci sarebbero quattro persone ferite in modo lieve. Sono partite subito anche le ricerche, con l’ausilio di unità cinofile, di una persona segnalata come dispersa. Sul posto è stato fatto arrivare anche un escavatore. Per il disperso non c'è stato nulla da fare. Il corpo di un uomo, senza vita, è stato individuato e portato fuori dai vigili del fuoco. Si tratta di un cittadino napoletano di 55 anni.

L’esplosione ha coinvolto anche due appartamenti dello stabile, uno dei quali parzialmente crollato. La deflagrazione avrebbe fatto crollare il solaio del primo piano dell'edificio. Da quest’ultimo i vigili del fuoco hanno estratto viva una donna. Quest’ultima, che sarebbe in condizioni gravi ma non in pericolo di vita, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente attivato il Centro coordinamento soccorsi presso la Sala di Protezione civile della Prefettura per il coordinamento delle attività di soccorso. Sono in corso le indagini per capire l’esatta dinamica dei fatti.

La precisazione

La proprietaria del ristorante

"‘A figlia d’o Marenaro'",, ha fatto sapere che il proprio locale non c'entra nulla con il deposito nel quale si è verificata l'esplosione: "Abbiamo avuto solo danni al nuovo ristorante".