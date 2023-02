A Napoli il mare si ritira, ecco perché

Un improvviso abbassamento del livello del mare a Napoli sta preoccupando i cittadini e l’amministrazione comunale partenopea. Il livello dell’acqua non era così basso da decenni. Alcuni luoghi, divenuti col tempo simboli della città e delle sue meravigliose acque, sono diventati ormai irriconoscibili. L'associazione Csi Gaiola onlus con l’aiuto dei propri volontari si sono recati sulla spiaggia di Posillipo constatando che il livello del mare si è abbassato di oltre tre metri e settanta. Negli ultimi dieci giorni il fenomeno sembra essersi intensificato ancora di più, aumentando la preoccupazione in vista dell’imminente periodo balneare estivo.

Operatori turistici preoccupati

In contrasto ai pareri allarmati degli operatori turistici e di gran parte dei cittadini partenopei, si sono pronunciati alcuni esperti sostenendo che in realtà si tratta di un fenomeno diffuso in molte coste italiane, e non di un fatto inedito. Secondo gli esperti l’abbassamento del livello dell’acqua è dovuto a tre concause l'una indipendente dall’altra.

L'attrazione lunare

La prima ragione per cui il livello del mare si è abbassato considerevolmente è da ricercare nell’astronomia. La Luna con la sua forza attrattiva riesce ad alzare o ad abbassare il livello del mare in base alla vicinanza - o lontananza - della sua orbita ellittica alla Terra. In questo momento il satellite si trova ad una distanza tale dal mar Mediterraneo per cui non riesce ad imprimere una grande attrazione.

Il barometro inverso

Anche il barometro inverso sta considerevolmente contribuendo all’abbassamento del livello del mare a Napoli. Lo specchio d’acqua - in poche parole - è spinto verso il basso dalla fortissima pressione dell’aria. Nelle ultime settimane si è registrata anche lungo le coste campane una fase scarsamente ventosa, che non riesce a favorire lo spostamento dell’acqua verso le coste.

Il brandisismo

Come ultima causa - sempre secondo gli esperti -, c'è un'ulteriore peculiarità tipica delle coste napoletane. Nei Campi Flegrei il bradisismo - ossia il lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto al basso o dal basso verso l'alto - è da diversi anni nella sua fase di sollevamento del suolo. La combinazione delle tre cause è sempre più palese nelle zone immediate alla darsena di Pozzuoli, dove il mare sembra essersi ritirato di molti metri rispetto a vent’anni fa.