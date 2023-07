"Preferiamo affittare a un italiano". Lo studente-atleta denuncia la discriminazione

Ha risposto a un annuncio online per avere una stanza in affitto a 300 euro al mese in un quadrilocale a due piani nella zona degli istituti scientifici di Pavia. Ma la risposta è stata negativa. Menin Hubert Don, 26 anni, studente di Bioingegneria all'Università di Pavia e atleta tesserato per la società di atletica "Cento Torri", è convinto che il no ricevuto nasconda un pregiudizio di natura razziale. “ L'inquilino che aveva pubblicato l'annuncio mi ha detto che preferisce cercare un ragazzo italiano: è la scelta preferita da tutti i membri della casa - ha spiega sorpreso il giovane -. Peccato che io abbia la cittadinanza italiana dallo scorso settembre. Più che una questione di documenti, mi sono sentito discriminato per il colore della mia pelle “.

La difesa dei proprietari

L'inquilino che ha pubblicato l'annuncio ha replicato in una chat: “ Dal tuo nome non pensavo fossi italiano, mi sembra una cosa normale. Noi viviamo con uno straniero e stiamo benissimo, specie io che condivido il piano con lui. Ma dato che sta imparando l'italiano, vorrebbe un coinquilino con cui dialogare ogni giorno “. Intanto la società di atletica “Cento Torri“ ha espresso solidarietà: “ Hubert è un atleta che fa parte della nostra famiglia - ha spiegato il presidente Franco Corona -. Siamo solidali con lui vista la discriminazione che ha subito. Ciò che è successo è stato spiacevole “.

Lo sfogo per il rifiuto