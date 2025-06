"Nei secoli fedele". L’ultimo atto di Carlo Legrottaglie, il carabiniere eroe

C’è chi la chiama sfortuna. Chi destino. È quell’attimo che ti cambia la vita o che te la toglie, come nel caso di Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso in uno scontro a fuoco questa mattina a Francavilla Fontana. Era il suo ultimo giorno di lavoro, poi la licenza e infine la pensione. Così però non è stato perché Michele Mastropietro gli ha sparato, dopo aver cercato di rapinare un distributore di carburante.

Legrottaglie era di pattuglia ed è intervenuto. Avrebbe potuto rimanere in macchina, al sicuro, quando ha visto i banditi correre cercando di sfuggirgli. Ma non l’ha fatto. È sceso, si è messo a rincorrerli fino a quando non è stato raggiunto da una pallottola. Era il suo ultimo giorno di lavoro. Avrebbe potuto fregarsene, tanto il riposo era lì, dietro l’angolo. Ma non l’ha fatto. “Nei secoli fedeli” è il motto dei carabinieri. E si può essere fedeli solo nel quotidiano, partendo dalle cose piccole. È una palestra, che si può disertare oppure no e questo è il bello della libertà. Legrottaglie, ancora una volta, ha detto sì. Sì, lo inseguo. Sì, cerco di arrestare questo malvivente che, si scoprirà poi, aveva precedenti per furto, rapina e associazione a delinquere. Non un teppistello quindi, ma un delinquente in piena regola. E da oggi anche omicida. Possiamo immaginare cosa ha pensato. Sì, ha detto Legrottaglie, anche se è l’ultimo giorno di lavoro mi impegno con tutte le forze che ho in corpo. Anche se a quasi sessant’anni magari non hai più voglia di correre, soprattutto sotto il caldo di questi giorni. Sì, anche se magari non sei più in forma come quando hai prestato giuramento. Perché, ed è quello che conta di più, la cosa più importante è ciò che hai dentro. Il cuore, da cui deriva il coraggio. E lo puoi dimostrare sempre. Anche se con la testa sei già là dove vorresti essere, a casa insieme ai tuoi cari dai quali non potrai più tornare perché ti è stata portata via la vita.

Anche se, forse, di fare le pattuglie non hai più voglia. È questo l’eroismo più profondo, quello del quotidiano. Quello che spesso la gente non vede. O fa finta di non vedere. Nei secoli fedeli, quindi. Anche a costo della vita. Anche dall’aldilà.