"Non c’è alcun sistema Gerry": la difesa dell’ex letterina

Continuano a far discutere le accuse di Fabrizio Corona nei confronti di Gerry Scotti che, all’epoca del programma “Passaparola”, secondo l’ex re dei paparazzi avrebbe consumato rapporti intimi con tutte le "letterine" con cui ha lavorato. Se c’è già stata una netta presa di posizione nei confronti del popolare volto di Mediaset, oggi conduttore de “La Ruota della Fortuna”, nelle ultime ore c’è stata un’ulteriore presa di posizione e difesa da parte di Daniela Bello.

La difesa dell’ex letterina

In una storia sul proprio profilo Instagram, l’ex ballerina professionista racconta la sua verità. “Fino ad ora non avevo intenzione di dire nulla, poi però le cose montano senza la possibilità di stare zitta. Conosco Gerry Scotti da più di 30 anni e prima di Passaparola ho lavorato con lui in altre trasmissioni - scrive la Bello - Per me è sempre stata una persona seria e corretta. Mai avuto un’avance, mai una richiesta opaca. Il sistema ‘Gerry’, come viene definito per me non è mai esistito. Per chi non ci crede posso fare poco…ma questa è la verità”.

La carriera di Daniela Bello

Insomma, un’altra voce dentro il coro molto chiara e netta che conferma la bontà dell’operato di Gerry Scotti nella sua lunga carriera. Nel dettaglio, la 50enne di Varese ha debuttato nel 1994 tra le ballerine di un altro popolare e longevo programma Mediaset molto amato, “Scherzi a parte”, per poi approdare a un altro programma di Scotti, “La sai l’ultima?”.

La sua carriera da Letterina ebbe inizio nel 1999 per altre tre stagioni (fino al 2002), poi per lei arrivò la fiction “Vivere” debuttando come

attrice. Come conduttrice, invece, si ricorda la sua esperienza a “Melaverde” su Rete 4 dal 2007 al 2009 per poi concludere la carriera in Mediaset. Oggi, invece, la si può osservare come conduttrice per Qvc Italia.