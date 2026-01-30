Dopo la diffida di Mediaset cancellata puntata del format di Corona "Falsissimo"

"Mediaset ci ha rimosso la puntata "Il prezzo del successo episodio 21 parte finale" per presunta violazione del copyright. E ora...". È un post dello stesso Fabrizio Corona a dare l'annuncio della cancellazione dalle piattaforme social della puntata di lunedì scorso di Falsissimo. Il motivo della rimozione è una diffida inoltrata da Mediaset a Google e a Meta, per violazione del copyright: l'azienda televisiva, che nei giorni scorsi aveva denunciato ai pm Corona per diffamazione, ha ottenuto dai colossi del web la rimozione del programma in quanto hanno usato filmati e immagini della stessa Mediaset.

Stessa richiesta è stata avanzata dai legali del giornalista Alfonso Signorini.