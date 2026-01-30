Leggi il settimanale
Cronaca giudiziaria

Dopo la diffida di Mediaset cancellata puntata del format di Corona "Falsissimo"

Per violazione del copyright. Per il format l'ex agente fotografico avrebbe usato filmati e immagini della stessa azienda televisiva

Fabrizio Corona davanti al tribunale di Milano
"Mediaset ci ha rimosso la puntata "Il prezzo del successo episodio 21 parte finale" per presunta violazione del copyright. E ora...". È un post dello stesso Fabrizio Corona a dare l'annuncio della cancellazione dalle piattaforme social della puntata di lunedì scorso di Falsissimo. Il motivo della rimozione è una diffida inoltrata da Mediaset a Google e a Meta, per violazione del copyright: l'azienda televisiva, che nei giorni scorsi aveva denunciato ai pm Corona per diffamazione, ha ottenuto dai colossi del web la rimozione del programma in quanto hanno usato filmati e immagini della stessa Mediaset.

Stessa richiesta è stata avanzata dai legali del giornalista Alfonso Signorini.

Corona è al centro di una indagine della procura di Milano per revenge porn, per avere diffuso foto e video intimi del conduttore Mediaset, nel suo format Falsissimo. Non c'è ancora stata alcuna decisione invece sulla proposta di misura di prevenzione per impedirgli l'uso del telefono e dei social, avanzata da Mediaset e su cui sono sono al lavoro altri pm della Procura milanese.

