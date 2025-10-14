Non ha il biglietto e massacra di botte un esponente di FdI: fermato uno straniero

Ennesima aggressione a bordo di un mezzo del servizio di trasporto pubblico a opera di un cittadino straniero senza biglietto. Daniele Stefanucci è un controllore delle linee Co.Tral che è stato brutalmente picchiato mentre si trovava in servizio sull’autobus che da Fiuggi raggiunge Anagni. Quando Stefanucci si è avvicinato all'uomo per chiedere il titolo di viaggio è stato aggredito con calci e pugni al volto, che si sospetta possano avergli anche causato la rottura del setto nasale. Stefanucci, che è anche consigliere comunale e dirigente di Fratelli d'Italia, è stato immediatamente soccorso e condotto presso il più vicino ospedale, dove gli sono state fornite le cure del caso. Il suo aggressore, invece, dopo essersi allontanato e aver cercato di far perdere le proprie tracce, è stato individuato e arrestato dai carabinieri di Anagni.

" Mi ha aggredito senza dire una parola. Mi ha colpito al volto e in altre parti del corpo. Non ho fatto in tempo a reagire ", ha raccontato Stefanucci, confermando che gli " si è avventato contro colpendomi con calci e pugni soltanto perché gli avevo chiesto il biglietto, poi è fuggito via ". L'episodio, dichiara il presidente di Cotral, Manolo Cipolla, " rappresenta un atto intollerabile nei confronti di un lavoratore impegnato nel garantire il corretto funzionamento del servizio e il rispetto delle regole da parte dell’utenza ". Cipolla ha spiegato di aver voluto " personalmente contattare il nostro collega per esprimergli la vicinanza mia e dell’intera azienda. Cotral sarà al suo fianco in ogni sede, con determinazione e rispetto ". Sul caso è intervenuto anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rossa, il quale ha sottolineato che " colpire un lavoratore mentre svolge il proprio dovere è un gesto vile e ingiustificabile. La sicurezza degli operatori del trasporto pubblico è un’assoluta priorità. Ho già dato indicazioni all’azienda Cotral di costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico di chi si è macchiato di questo atto ".