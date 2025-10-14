Non ha il biglietto e massacra di botte un esponente di FdI: fermato uno straniero

Ennesima aggressione a bordo di un mezzo del servizio di trasporto pubblico a opera di un cittadino straniero senza biglietto. Daniele Stefanucci è un controllore delle linee Co.Tral che è stato brutalmente picchiato mentre si trovava in servizio sull’autobus che da Fiuggi raggiunge Anagni. Quando Stefanucci si è avvicinato all'uomo per chiedere il titolo di viaggio è stato aggredito con calci e pugni al volto, che si sospetta possano avergli anche causato la rottura del setto nasale. Stefanucci, che è anche consigliere comunale e dirigente di Fratelli d'Italia, è stato immediatamente soccorso e condotto presso il più vicino ospedale, dove gli sono state fornite le cure del caso. Il suo aggressore, invece, dopo essersi allontanato e aver cercato di far perdere le proprie tracce, è stato individuato e arrestato dai carabinieri di Anagni.
"Mi ha aggredito senza dire una parola. Mi ha colpito al volto e in altre parti del corpo. Non ho fatto in tempo a reagire", ha raccontato Stefanucci, confermando che gli "si è avventato contro colpendomi con calci e pugni soltanto perché gli avevo chiesto il biglietto, poi è fuggito via". L'episodio, dichiara il presidente di Cotral, Manolo Cipolla, "rappresenta un atto intollerabile nei confronti di un lavoratore impegnato nel garantire il corretto funzionamento del servizio e il rispetto delle regole da parte dell’utenza". Cipolla ha spiegato di aver voluto "personalmente contattare il nostro collega per esprimergli la vicinanza mia e dell’intera azienda. Cotral sarà al suo fianco in ogni sede, con determinazione e rispetto". Sul caso è intervenuto anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rossa, il quale ha sottolineato che "colpire un lavoratore mentre svolge il proprio dovere è un gesto vile e ingiustificabile. La sicurezza degli operatori del trasporto pubblico è un’assoluta priorità. Ho già dato indicazioni all’azienda Cotral di costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico di chi si è macchiato di questo atto".
"Questo episodio è l’ultimo di una lunga serie di assurde e gravissime violenze gratuite contro i lavoratori di questo settore. L’episodio riaccende i riflettori su un tema purtroppo sempre attuale: la sicurezza degli operatori del trasporto pubblico, troppo spesso esposti ad aggressioni e violenze da parte di utenti, spesso extracomunitari, che reagiscono in modo spropositato a legittime richieste di controllo", ha dichiarato l'onorevole Massimo Ruspandini, deputato di Fratelli d'Italia, commentando la vicenda di Stefanucci e pubblicando la foto dello stesso con il volto tumefatto. "Dalle prime ricostruzioni emergerebbe che l'aggressore alla richiesta di esibizione del biglietto si sia scagliato violentemente verso il controllore iniziando prima ad insultarlo e poi colpendolo violentemente.Auguro una pronta guarigione a Daniele, stimato dirigente di Fratelli d’Italia e inappuntabile lavoratore, persona pacifica e stimata da tutti. Violenza e prevaricazione non vinceranno Daniele. A te va la solidarietà mia e di tutto il Partito", ha concluso Ruspandini.