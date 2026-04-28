Non paga le rate della Mercedes in leasing: denunciato Osimhen

Una passione per le quattro ruote di cui non ha mai fatto mistero sui propri canali social ma adesso c’è un conto abbastanza salato da pagare: l’ex attaccante del Napoli che oggi indossa la maglia del Galatasaray, Victor Osimhen, non ha finito di pagare le rate della sua auto di lusso e non l’ha nemmeno restituita.

La denuncia di Mercedes

La notizia è venuta a galla nelle ultime ore dopo la formale denuncia ai carabinieri della stazione di Crescenzago, un quartiere di Milano, da parte in un esponente di Mercedes-Benz Financial Services Italia. Da quanto appreso, non risulterebbe la cifra di 90mila euro per una Mercedes classe G guidata dal nigeriano quando viveva all’ombra del Vesuvio.

Le rate non pagate

L’auto di lusso in questione è stata ammirata, filmata e fotografata anche dai tifosi napoletani che hanno visto Osimhen, spesso e volentieri, entrare e uscire da Castel Volturno con quel colore azzurro della carrozzeria scelto non a caso dall’ex attaccante del Napoli. In pratica, le rate per l’auto ibrida presa in leasing, ovvero pagando un canone mensile senza esserne il proprietario salvo successivamente, decidere, se acquistare il veicolo o restituirlo, non sarebbero più state pagate dal 2023. Il debito accumulato sarebbe arrivato, dunque, alla cifra sopra menzionata.

A questo punto si apre la seconda fase della vicenda con i legali Mercedes e del bomber nigeriano per capire anche la versione del calciatore e venirne a capo. Nel frattempo, però, Osimhen sfreccia per le strade di Istanbul con altri bolidi di valore: una su tutte la Lamborghini Revuelto, un gioiello automobilistico di Sant’Agata Bolognese il cui prezzo base parte dai 515mila euro.

Ma Osimhen possiede anche altre auto di valore tra cui un’altra Lamborghini, la, oltre a una: non dovrebbe essere dunque un problema, per Victor, saldare il debito accumulato con Mercedes.