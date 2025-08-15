Abbonati
"Non voglio morire, salvate il mio bambino", la disperazione di Eleonora Boi dopo il morso dello squalo

A due settimane di distanza, la giornalista ripercorre quei terribili momenti. Ecco come sta

Era il pomeriggio dello scorso 31 luglio quando Eleonora Boi, giornalista italiana moglie del cestista Danilo Gallinari, veniva attaccata e morsa da uno squalo sulla spiaggia di Isla Verde, a Porto Rico. La famiglia Gallinari si trovava in vacanza e si è trovata a vivere in un incubo. Aggredita dallo squalo e feriti a una gamba, la 39enne, incinta di sei mesi del terzo figlio, è stata subito trasferita al Centro Medico Rio Piedras, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico.

A distanza di due settimane, la Boi è tornata a parlare della terribile vicenda. Intervenuta a Good Morning America, la giornalista ha rivissuto quei momenti, raccontando di aver avvertito "un dolore fortissimo, la mia coscia bruciava". Il primo pensiero era stato quello di essere entrata a contatto con una medusa, ma si trattava di ben altro. Compreso di essere stata presa di mira da uno squalo, si è messa a gridare e a piangere. Danilo Gallinari, che stava passeggiando in spiaggia con uno dei figli, ha udito le richieste d'aiuto della moglie, e si è precipitato in acqua.

"Dicevo "non voglio morire, voglio che il mio bambino sia al sicuro", e piangevo. Ero disperata, davvero disperata", ha spiegato la Boi. Portata in ospedale, la donna è stata sottoposta a una serie di test che hanno confermato la salute del piccolo che aveva in grembo. Compreso che il figlio stava bene, la 39enne si è molto tranquillizzata. Dopodiché c'è stato l'intervento chirurgico.

A distanza di giorni, la paura rimane ancora

tanta. La giornalista non riesce ancora a fare i conti con quanto accaduto. La sua speranza è che questo grande turbamento passi con il tempo, e che la ferita fisica guarisca prima di quella della mente.

