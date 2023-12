La nonna di Giulia Cecchettin: "In famiglia sapevamo che Filippo era geloso"

Ad alcune dai funerali di Giulia Cecchettin, sua nonna Carla Gatto è intervenuta ai microfoni di Pomeriggio5. La donna ha ricordato la nipote, descrivendola come " una ragazza forte ma allo stesso tempo aveva un animo buonissimo, ed era eternamente allegra, per lei andava sempre tutto bene. Era come una ragazzina, amava i pupazzi, era una rosa che sta sbocciando ".

Giulia, nelle parole della nonna, era una ragazza dolce ed espansiva, " una ragazzina dei nostri tempi che viene da una famiglia buona e purtroppo ha trovato questa fine speriamo che sia di esempio, visto tutto il clamore che la vicenda ha creato spero che serva a qualcun altro ". La speranza della donna è che non ci siano emuli di Turetta, perché " questi ragazzi sono così superficiali, che vogliono fare la stessa cosa. Sono due le cose o serve per incentivare a qualcosa di buono, di meglio, qualche cambiamento nella società sperando che non ci siano emuli ".

In merito all'ex fidanzato di sua nipote, che ha avuto il omaggio di ucciderla brutalmente a coltellate, il pensiero della nonna va ai genitori del 22enne: " Mi dispiace molto per i genitori perché penso sia un dolore terribile per loro sapere cos’ha fatto loro figlio. Un pensiero per lui? Non lo so, non lo conoscevo, l’ho intravisto una volta sola ". Giulia, spiega la signora Gatto, " Era innamorata all’inizio, era il suo primo amore, era una gioia per lei. Poi, quando ha manifestato qualche scontento ho detto che aveva fatto bene a lasciarlo, che avrebbe dovuto costruire la sua vita andando avanti per la sua strada e che avrebbe trovato l’uomo giusto per lei ".