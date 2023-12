Notte di sangue sulle strade: tre morti in due incidenti da nord a sud

Notte di sangue sulle strade italiane. Da nord a sud, sono diverse le giovani vite che hanno perso la vita negli incidenti stradali. Nella Bergamasca è morta una ragazza mentre in provincia di Benevento sono state due le vittime. Le dinamiche dei sinistri sono ancora incerte e gli investigatori stanno compiendo i rilievi sulle strade per capire esattamente come si siano potuti originare.

L'incidente della Bergamasca si è verificato a Nembro: l'auto sulla quale viaggiavano cinque persone, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada attorno alle 3 del mattino, causando la morte di una ragazza. Stando alle informazioni fornite dall'Agenzia regionale d'urgenza della Lombardia, Areu, tutti gli occupanti del veicolo erano teenager. Avevano tra i 17 e i 19 anni. Ancora non è stata fornita l'identità della vittima, né quanti anni abbia.

Gli altri quattro occupanti del veicolo non sono in pericolo di vita: tre di loro sono stati portati in codice giallo negli ospedali di Bergamo e Seriate. Stando a quanto riportano le cronache locali, la causa dell'incidente parere sia stato il manto stradale ghiacciato. Dalla prima ricostruzione, infatti, pare che non ci siano altre auto coinvolte e che la macchina a bordo della quale viaggiavano i ragazzi, dopo aver sbandato, sia uscita fuori strada e abbia terminato la sua corsa contro un muretto.

Il secondo incidente della notte si è consumato lungo la Fondo Valle Isclero, nei pressi degli svincoli di Solopaca e Melizzano, in provincia di Benevento. La dinamica in questo caso vede coinvolte tre autovetture e il bilancio è di due morti e di tre feriti gravi. A morire in questo incidente sono stati altri giovani, uno di 24 e uno di 28 anni, che viaggiavano a bordo di una Fiat Punto.

La vettura si è scontrata con una Fiat Bravo sulla quale si trovava un'altra coppia di giovani ed è stata coinvolta una terza auto, una Renault Kadjar, sulla quale viaggiava il terzo ferito grave. Sono stati tutti trasportati all'ospedale di Benevento in codice rosso. La dinamica è ancora in corso di approfondimento da parte degli investigatori e dei soccorritori che si sono precipitati sul posto. Le due vittime si chiamano Biagio e Gianpiero. Quest'ultimo, riferiscono le cronache locali, aveva una figlia di un anno mezzo, che solo pochi mesi fa è rimasta orfana di madre.