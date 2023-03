Novara, brucia un'azienda chimica alle porte della città

A San Pietro Mosezzo, zona industriale in provincia di Novara, si è alzata questa mattina, intorno alle otto circa, una altissima e fittissima colonna di fumo nero e sono state udite diverse esplosioni. La fabbrica che è andata a fuoco è la Kemi srl, azienda produttrice di vernici, coloranti industriali e solventi.

Immediatamente sono arrivati sul luogo dell'incendio numerosissimi mezzi dei vigili del fuoco, forze dell'ordine e ambulanze del 118. Le fiamme sono altissime e la colonna di fumo nero è visibile in tutta la pianura fino addirittura al milanese. Per il momento sembra non esserci stati feriti o morti ma la situazione è ancora in evoluzione e soprattutto molto complessa. Nell'azienda lavora circa cinquanta operai e quando è divampato l'incendio erano presenti in trenta. Sembra, però, che siano riusciti a mettersi tutti in salvo. Si sta cercando di individuare le cause del rogo. Per evitare che qualcuno possa rimanere coinvolto nelle esplosioni, la zona industriale di San Pietro Mosezzo è stata evacuata. È stato deciso di sgomberare l'area in un raggio di 500 metri con un blocco che parte da Casalgiate. Il calore molto elevato ha fatto letteralmente saltare in aria i tombini degli scarichi stradali.