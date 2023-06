Nuovo sciopero dei voli fissato per il 20 giugno: ecco chi aderisce

Il comparto aereo si prepara a una nuova giornata di sciopero. Lasciata alle spalle la manifestazione dello scorso 4 giugno, che ha interessato gli scali aerei, Enav, la società italiana per l'assistenza e il controllo del traffico aereo, comunica altre 24 ore di stop previste per il prossimo 20 giugno.

Gli aerei si fermano di nuovo

Si tratta di uno sciopero di 24 ore di livello nazionale, che interesserà la giornata di martedì 20 giugno, in un periodo molto caldo, dato l'inizio dei flussi vacanzieri. Secondo quanto annunciato da Enav, società che gestisce l'Atc nel nostro Paese, lo stato di agitazione partirà dalle ore 00:01 e si concluderà alle 23:59, interessando tutto lo Stivale.

Chiaramente per quella data non possono essere garantiti i voli, e sono previsti sia disagi nelle aerostazioni come cancellazioni o ritardi. La preoccupazione c'è, dato che, come riferisce il Corriere della Sera, per la giornata del 20 giugno dovrebbero muoversi circa 3 mila voli, da e per la nostra Nazione.

Chi aderisce

Ad aderire allo sciopero nazionale gli addetti all'handling aeroportuale, ossia coloro che si occupano del servizio privato di movimentazione dei bagagli negli aeroporti, oltre che delle persone trasportate. A scioperare anche i dipendenti del comparto aereo, aeroportuale e dell'indotto degli aeroporti. Incroceranno le braccia anche i dipendenti di Vueling, compagnia aerea spagnola di International Airlines Group.

Secondo il portale canaledieci.it, si uniranno alla sollevazione anche i dipendenti dell'aeroporto di Genova e i lavoratori della società Security Unisecur dell'aeroporto di Milano Malpensa. Per sole 4 ore, invece, manifesteranno anche i dipendenti di Eav di Napoli, di Sogeaal (aeroporto di Alghero), della società Alha di Malpensa e i lavoratori della società Toscana Aeroporti e Handling degli aeroporti di Firenze e Pisa. Fermi anche i lavoratori di Moditech della Capitale.

Quali sono le fasce tutelate

Malgrado le 24 ore di sciopero, sono comunque garantite delle fasce orarie entro le quali sarà garantito l'arrivo a destinazione dei velivoli nazionali che si trovano già in volo al momento dello scattare dell'orario di sciopero.