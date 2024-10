"Tratti psicopatici". Impagnatiello capace di intendere e volere quando ha ucciso Giulia

Ascolta ora 00:00 00:00

Era atteso con trepidazione ed è arrivato puntuale l'esito della perizia psichiatrica ordinata dalla Corte d'Assise di Milano: Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano incinta del piccolo Thiago, è stato ritenuto capace di intendere e di volere. A stabilirlo sono stati i periti incaricati dai giudici. " Non vi sono elementi per ritenere che al momento del fatto trovino applicazione i requisiti psichiatrici per ritenere un vizio di mente parziale o totale" . Questa la conclusione degli esperti che avrà sicuramente ripercussioni importanti nel processo a carico del giovane.

La vicenda

Lo scorso 10 giugno, a sorpresa, la , aveva disposto la perizia per l'ex barman accusato dell'omicidio aggravato avvenuto il 27 maggio del 2023 a Senago, Comune alle porte del capoluogo lombardo. L'incarico è stato affidato agli psichiatri Pietro Ciliberti e Gabriele Rocca, che hanno chiesto 90 giorni di tempo per capire, anche attraverso il diario clinico e ulteriori indagini, "se Alessandro Impagnatiello all'epoca dei fatti fosse capace di intendere e volere" o "se la sua capacità fosse scemata" . Oggi il responso: l'imputato era nel pieno delle sue facoltà mentre affondava il coltello su Giulia Tramontano. La perizia, a cui hanno partecipato anche i consulenti delle parti, verrà discussa in aula il prossimo 21 ottobre.

L'incarico ai periti

I giudici, a giugno scorso, avevano deciso di affidare ai due esperti l'incarico di redigere la perizia psichiatrica sull'imputato, per accertare "eventuali disturbi di personalità" e la sua capacità di intendere e volere al momento del fatto, nonché la sua capacità di stare in giudizio. La difesa sosteneva che Impagnatiello era affetto da un disturbo della personalità di tipo "paranoide" . Dai riscontri dei periti, invece, viene fuori una situazione diversa.

"la presenza di disturbi di natura psicopatologica"

"tratti di personalità narcisistici e psicopatici"

"ma il modo di essere nel mondo"

"cioè la sua specifica struttura di personalità"

Come riporta il Corriere della Sera, è stata esclusa, anche se sono apparsi chiari, che però, secondo i tecnici, non possono essere considerati unapsicologicadi Impagnatiello,