Omicidio volontario, 12 anni all'ex assessore di Voghera Massimo Adriatici

Dodici anni di carcere per Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, per l'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, il 39enne marocchino ucciso con un colpo di pistola in piazza Meardi, nella cittadina pavese la sera del 20 luglio 2021. Lo ha deciso il tribunale di Pavia.

La vicenda

Quella sera di luglio a Voghera dalla pistola di Adriatici (di professione avvocato, con un passato da poliziotto) partì il colpo che uccise il nordafricano. Il pubblico ministero Fabio Napoleone, procuratore a Pavia, aveva chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi mentre i legali della difesa avevano chiesto l'assoluzione per legittima difesa, sostenendo che al momento dello sparo l'imputato fosse in uno stato di "incapacità naturale" in quanto, dopo aver ricevuto uno schiaffo durante una colluttazione con El Boussettaoui, sarebbe caduto in un blackout, non rendendosi conto di quanto stava succedendo.

Rito abbreviato

Il processo si è svolto con rito abbreviato, a porte chiuse, davanti al giudice Luigi

Riganti. Il 6 novembre 2024 la giudice Valentina Nevoso aveva chiesto con un'ordinanza alla Procura di Pavia di modificare il capo di imputazione che nel primo processo era