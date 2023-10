"Pronta la Sea-Watch 5": nuova sfida delle Ong all'Italia

Dopo mesi di preparazione la Sea-Watch 5, nuovissima ong tedesca ha lasciato il porto di Flensburg in Germania in direzione di Burriana (Spagna). Dopo un primo rifornimento in Olanda, a Rotterdam, la nave si prepara a raggiungere la città iberica - vera e propria base operativa delle principali missioni di moltissime ong - dove la Sea-Watch 5 e il suo equipaggio partiranno per la prima vera missione nel Mar Mediterraneo.

La nave, precedentemente chiamata Ocean Don, ma ribattezzata e inaugurata nel novembre del 2022, a seguito di alcune migliorie, è stata costruita nel 2010, può raggiungere una velocità massima di tredici nodi e ospitare fino a cinquecento persone in un'area coperta di duecentotrenta metri quadrati. Fra non molto la nave potrebbe iniziare a navigare nelle acque italiane, cercando di intercettare i barconi di clandestini in rotta verso Lampedusa. La prima missione, sarebbe già in programma per la fine di quest'anno.

Le parole della ong

"Grazie ai tempi di manutenzione più brevi - dichiara soddisfatta la ong - potremo andare in missione di salvataggio ancora più spesso. Inoltre, a lungo termine avremo costi fissi più bassi. Un'alleanza forte: con la Sea-Watch 4 (ormai chiamata Humanity 1), come prima nave dell'alleanza, abbiamo dato un segno di solidarietà. Insieme a United4Rescue e a centinaia di partner dell'alleanza, anche la Sea-Watch 5 si batterà per non far annegare nessuno" .

"Con una nuova nave di soccorso, la Sea‑Watch 5, - scrive la ong nel suo sito - scriveremo un nuovo capitolo della solidarietà con migranti e rifugiati. Ma non sarà solo Sea-Watch, saremo noi, la società civile, a inviare questa nave sulla frontiera più mortale al mondo ". Nel sito l'organizzazione non governativa punta il dito contro gli stati dell'Unione, accusati di immobilismo nei confronti dell'esodo migratorio che da anni investe i paesi europei che affacciano sul Mediterraneo, Italia e Grecia su tutti.

"Portino gli immigrati che salvano in Germania e non in Italia"