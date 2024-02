Incidente a Casa Sanremo: operaio cade da un'impalcatura

Momenti di tensione questa mattina per un incidente sul lavoro che si è verificato davanti al Palafiore di Sanremo. Un giovane operaio che stava smontando il ledwall, utilizzato per il Festival nelle vicinanze di piazza Colombo, è caduto dalla scala, dall'altezza di cinque o sei metri, finendo sull'asfalto. Il ragazzo non riusciva a muoversi e per questo motivo i presenti hanno immediatamente chiamato il 118.

L'incidente

L'ambulanza è arrivata in poco tempo e ha soccorso il lavoratore. "L’operaio è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso" , ha fatto sapere il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, anche se le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. La squadra di operai stava smontando la grande parete video molto probabilmente perché le previsioni meteo hanno anticipato pioggia copiosa e forte vento tra oggi pomeriggio e la giornata di domani. Dai primi riscontri, sembrerebbe che l'operaio era agganciato alla struttura, ma spostando il gancio dell'imbracatura è scivolato ed è caduto giù da circa sei metri d'altezza. Il ragazzo è finito su un baule aperto, picchiando con la parte destra del busto, ma è rimasto sempre cosciente. "Ho visto come lavorava. Gente prudente" , ha dichiarato il testimone che ha soccorso il giovane chiamando subito l'ambulanza.

L'area di piazza Colombo

Durante il periodo del Festival della canzione italiana una delle zone di maggiore affluenza dei curiosi e dei fan degli artisti in gara è proprio piazza Colombo, dove gli organizzatori della kermesse musicale montano un palco che permette a una serie di ospiti di esibirsi davanti al pubblico. In particolare, a cantare sono i giovani artisti vincitori dell'edizione di Area Sanremo 2023 che vanta numeri record. L'ultima edizione ha visto la partecipazione alle selezioni di ben 772 candidati, tra i 16 e i 30 anni, provenienti da ogni regione d'Italia. Quest'anno l'area a disposizione del Festival è anche maggiore rispetto al passato ed è stato allestito un ledwall senza precedenti. L'operaio che è caduto dalla scala era intento a smontare provvisoriamente la parete video per evitare che il maltempo potesse rovinarla.

Casa Sanremo

Sono in tanti i lavoratori che già nelle settimane prima dell'inizio del Festival sono impegnati nell'allestimento non solo del Teatro Ariston, ma anche del Palafiore, che ospita Casa Sanremo, e di piazza Colombo. Casa Sanremo funge da collante per il mondo che circonda la manifestazione canora ospitando gli artisti, i giornalisti e gli addetti al lavoro.