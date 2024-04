"Ora Schlein riparta da me". Goggia scherza da Fiorello sui due piedi sinistri

Il caso dei piedi sinistri di Sofia Goggia continua a tenere banco tra meme e reazioni divertite, al punto che ha reagito con grande ironia la stessa sciatrice bergamasca. Nel corso della puntata dell’8 aprile di "Viva Rai 2" condotta da Fiorello, la campionessa ha scherzato sull’errore della copertina della rivista "7" del Corriere della Sera, uscita venerdì 5 aprile. Sofia era stata ritratta con due piedi sinistri e un braccio destro più lungo del normale, scatenando un’ondata di ilarità e anche qualche polemica sul web.

"Vedendomi con due piedi sinistri, ho pensato che l’operazione al mio piede fosse andata un po' storta. Ho pensato che gli ortopedici non avessero fatto un ottimo lavoro, nonostante me l’avessero garantito. Ora Elly Schlein vuole ripartire da me, il Pd deve ripartire da me" ha detto la sciatrice a Fiorello. Una battuta che diventa un grandioso assist per Fiorello, che ne approfitta per cogliere la palla al bazzo: "La Schlein ripartirà da Goggia, che notizia stamattina!" . Subito però replicata dalla Goggia: "Non da me, ma dai miei due piedi sinistri".

In esclusiva a #VivaRai2 la testimonianza della donna con due piedi sinistri: Sofia Goggia@goggiasofia @fiorello pic.twitter.com/HLn7pbEaCn — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) April 8, 2024

Intanto il percorso di riabilitazione dopo l’operazione alla quale Sofia si è sottoposta a inizio febbraio sta procedendo senza intoppi. "Stamattina mi sono svegliata col piede giusto, e questa è la prima cosa che conta. Sta andando tutto abbastanza bene: da luglio ricomincerò a lavorare per preparare la prossima stagione, anche se dovrò mettere due sci sinistri uguali, così curverò soltanto a sinistra, almeno nelle prime sedute sulla neve… ma so che lo farò benissimo. Battute a parte, ci sposteremo sui ghiacciai per provare i nuovi scarponi e capire come risponderà la mia caviglia destra. A meno che Elly non abbia altri programmi per me, facendomi scendere in politica…".

A proposito della foto incriminata sulla copertina di Sette, già nelle scorse ore il fotografo Massimo Sestini aveva rivolto le proprie scuse alla sciatrice azzurra per l'errore mostrato nella pubblicazione del Corriere della Sera. "Ho avuto questo “incidente” con la copertina di Sette su Sofia Goggia. Il mio post producer ha deciso di sostituire un piede che aveva una posizione meno bella con un altro, a mia insaputa, e ha sbagliato. Purtroppo avrei dovuto verificare ogni singolo fotogramma ma stavo partendo per la Terra del Fuoco, dove mi sono imbarcato sull’Amerigo Vespucci, un viaggio di due settimane che non mi ha dato modo di controllare il suo lavoro con l’attenzione necessaria. Preciso che dalla redazione di 7 non mi era stato chiesto nessun intervento di postproduzione. Mi scuso per questo errore con i lettori, con la redazione e con Sofia Goggia i cui piedi sono bellissimi, anche senza ritocchi".

Proprio Sofia ha mostrato la foto originale, quella col piede destro: "Era perfetta anche così" , ha commentato Fiorello, che s’è poi posto lo scrupolo di sapere se "le mani sono tutte e due a posto o anche lì hai due sinistre?" , ottenendo una risposta rassicurante.

"Mi pare siano ok", chiudendo così tre minuti di gag e risate imperdibili.