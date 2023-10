Ospitalità e ristorazione, a Host vincono design e tecnologia smart

L’innovazione, la sostenibilità e il design per i locali pubblici, bar, ristoranti, alberghi e luoghi “speciali” dell’accoglienza professionale sono uno dei grandi richiami di Host 2023, in corso fino a martedì 15 ottobre in Fiera Milano a Rho. E fra incontro fra domanda e offerta, gare, campionati, talk e aggiornamento professionale, offrono un itinerario di esplorazione delle nuove tendenze di assoluto interesse per i visitatori professionali e i buyer internazionali che nella seconda giornata hanno continuato ad affollare i padiglioni espositivi e gli stand.

Arredo-Tecnologia e Tavola in primo piano perché questa macroarea nelle ultime edizioni di HostMilano ha assunto sempre maggiore centralità consolidando la manifestazione a livello globale non solo per le tecnologie sempre all’avanguardia ma anche per la progettazione, i format, i concept dell’ospitalità e del fuori casa con design e stile che caratterizzano le novità di arredamento e sistemi intelligenti per l’ho.re.ca.

A partire dal mondo dell’outdoor. Come la seduta Babila Twist di Pedrali, design Odoardo Fioravanti, disponibile in sei colorazioni, con telaio in acciaio e rivestimento in polipropilene 100% riciclabili che le hanno valso il Green Smart Label, l'Award promosso da Host-Fiera Milano e POLI.design. Il tessuto performante da esterno è durevole, sostenibile e a fine vita, la seduta è completamente disassemblabile e riciclabile.

Sempre nel mondo dell’arredo, la ricerca sui materiali si afferma anche con le forme voluttuose di Serralunga, che presenta un progetto inedito: vasi in polietilene rivestiti in sottilissime lastre di gres porcellanato con effetto opaco e lucido. Nuova finitura Moleskin brevettata dall'azienda invece per le linee Flow-L e Flow-M nate dallo studio del designer Zaha Hadid composte dal sofa Ripple e dal tavolino con effetto velluto soft touch perfetta per l’esterno.

Slide propone invece originali sedute da esterni in polietilene: nate in periodo pre-covid, hanno avuto particolare successo dopo la pandemia, visti i loro messaggi di felicità perché le panche, realizzate con stampaggio rotazionale e disponibili in 14 colorazioni, sono composte da lettere che compongono le parole “amore”, “enjoy” e “wow”.

La proposta di Ngasco si basa invece sui concetti di scaldare, illuminare e arredare che hanno portato alla creazione di un tavolo dotato di un camino centrale che permette di godere del suo tepore anche all’esterno, senza rinunciare alla cura del design.

QUANDO IL PROGETTO È SMART

Soluzioni avanzate di automazione robotica che va in aiuto al personale di sala e rende sempre più coinvolgente l’esperienza del cliente, quelle di Custom: ovvero robot gommati con guida autonoma, totalmente interattivi che consegnano piatti pronti, affiancati da tavoli multimediali dove si possono inserire anche attività di edutainment.E per portare l’acqua negli ambienti, Blumohito propone Water Box, un pannello che può essere fissato alla parete come un quadro: basta un collegamento elettrico e un serbatoio crea una parete d’acqua corrente. L’effetto di benessere del suono rilassante si aggiunge alla funzione di purificare l’aria nell’ambiente ripristinando l’umidità corretta. Può essere configurato con lo smartphone e può essere customizzato ed è un altro dei prodotti selezionati per la Green Smart Label.

IL FASCINO DEL PUNTO VENDITA

Con il progetto Igloo, Solaris propone una struttura in alluminio con impianto elettrico incorporato dotato di lampadine riscaldanti a luce infrarossa per l’esterno è disponibile in tre dimensioni, la più grande con diametro di 4,20 metri. In inverno la struttura è rivestita in policarbonato, in estate la copertura può essere sostituita da un tendaggio lavabile e resistente agli agenti atmosferici, ottimizzando le risorse in base alle stagioni.

Costa Group, all’avanguardia nel progettare e allestire punti vendita, punta sulla creatività, l’innovazione, la cura dei dettagli e sulla scelta dei materiali migliori per soluzioni originali e su misura per i clienti più esigenti. Oltre 5000 le realizzazioni in tutto il mondo.

Scenografico il tavolo di Cosy and Trendy, installazione che attira l’attenzione del visitatore: due tavoli in particolare spiccano in questo stand: un posto in verticale, l’altro appeso a testa in giù. Interessante notare come un componente di arredo al quale siamo abituati sia in grado di incuriosire quando è decontestualizzato e posto in una posizione inusuale.

Per il tableware RCR presenta i bicchieri Stack che coniugano il risparmio di spazio alla sostenibilità grazie al cristallo ecologico dal design salvaspazio. Tutti i prodotti di questa linea hanno un innovativo sistema di scolo anticalcare sul fondo del bicchiere e uno speciale design anti-incastro che previene l’usura e le rotture.Particolari anche le collezione di bicchieri. Alkemist è composta da bicchieri che nascono per essere utilizzati per il whisky ma che poi sono usati anche per i pranzi quotidiani. La loro particolarità? Hanno la base con vari angoli e questo permette di inclinarli in varie posizioni diverse.

La linea Tiki è un mix di fusion nel design: i bicchieri sono decorati con dei rilievi che prendono ispirazione dalle maschere polinesiane che è contaminata dal soggetto delle maschere: invece di utilizzare le maschere originali polinesiane, RCR ha scelto maschere della tradizione sarda e toscana. I modelli, infatti, prendono il nome di Sardinia ed Etruria.

