Palpeggia un'alunna a scuola, maestro elementare arrestato in flagranza nel Milanese

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora una storia di abusi e di violenze in una scuola italiana dopo il caso della professoressa arrestata a Castellammare di Stabia. Questa volta, le forze dell'ordine sono dovute intervenire in una scuola elementare nel milanese, dove hanno arrestato un maestro di 45 anni in flagranza di reato. Da tempo, a seguito della denuncia alla scuola di alcuni genitori, a scuola erano state piazzate le telecamere di sorveglianza per monitorare le azioni dell'uomo e dopo aver assistito ad alcuni episodi, gli uomini del corpo della polizia locale del capoluogo lombardo hanno fatto il proprio ingresso a scuola. Con la massima discrezione hanno accompagnato l'insegnante all'esterno dell'edificio dove gli hanno notificato il mandato d'arresto e l'hanno portato via. Grazie alla discrezione posta dagli agenti, i giovanissimi alunni non si sono accorti di nulla.

I fatti si sono registrati in una scuola elementare della periferia occidentale della città e quando gli agenti sono intervenuti, il maestro stava palpeggiando una bimba di appena 10 anni. La notizia è stata riferita dal quotidiano Il Giorno, secondo il quale attualmente l'insegnante si trova recluso nel carcere di San Vittore in attesa dell'udienza di convalida del fermo. Le indagini sono state affidate al comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, il cui compito ora sarà quello di ricostruire quanto accaduto nella scuola e se esistano altri conclamati casi di violenza contro i minori. Nel frattempo, gli agenti hanno già perquisito la casa del maestro e sequestrato il materiale elettronico allo scopo di controllarlo per verificare se vi siano tracce di materiale che potrebbe essere utile per le indagini.

Sono anche già iniziate le audizioni protette dei bambini, alcuni dei quali sono già identificati come vittime, che hanno tutti più o meno 10 anni e, quindi sono alunni di 4 o 5 elementare. L'indagine è partita a seguito dei sospetti di alcuni genitori manifestati al dirigente scolastico, sospetti nati in quanto i bambini, in diverse occasioni, hanno manifestato il proprio disagio ma anche paura per i comportamenti, definiti "morbosi", dell'insegnante.

La scuola ha immediatamente informato le forze dell'ordine e dato l'ok per l'installazione delle telecamere in vari punti dell'istituto, in modo tale avere in quadro chiaro e completo. Dopo pochi giorni si è verificato uno di quei comportamenti denunciati dai bambini e per il docente sono scattate le manette.