Roma, ora si pagherà per entrare al Pantheon. Ma non tutti lo faranno

È polemica nella Capitale, dove da oggi, venerdì 17 marzo, visitare il Pantheon avrà un prezzo, ma non per tutti. L’annuncio è arrivato poche ore fa proprio dal Ministero della Cultura e ha spiazzato tutti: gli amanti dell’arte e i turisti dell’ultimo momento. “Sarà introdotto un biglietto d’ingresso - si legge nella nota ministeriale citata dall’edizione odierna del Messaggero - al Complesso del Pantheon di importo non superiore a 5 euro”. Successivamente il Ministero ha “promesso” che il costo sarà solo per i turisti e per chi abita fuori Roma. Erano anni che si dibatteva sulla questione. Già da quando era sindaco di Roma Marino si ipotizzava l’approvazione di un ticket per chi volesse visitare lo splendido Pantheon romano.

Chi non dovrà pagare?

L’accesso rimarrà comunque libero per tutti i ragazzi d’età inferiori ai diciotto anni, per le categorie protette e per i docenti che accompagnano le scolaresche. Per i giovani fino a venticinque anni d’età la tariffa sarà ridotta a due euro. L’entrata nel suggestivo Pantheon romano sarà inoltre gratuito anche per i canonici del Capitolo della Basilica, il personale laico e religioso, volontari inclusi, i chierici e le guardie d'onore alle Reali Tombe del Pantheon. E sarà senza costi anche per i fedeli nell'esercizio delle attività religiose. È stata resa nota anche la quota precisa in cui verranno divisi i proventi. Il settanta pe rcento andrà nelle casse del Ministero, il restante trenta percento andrà invece alla diocesi della Capitale.

Le parole del Ministro della Cultura

"In appena tre mesi siamo giunti a definire un obiettivo basato sul buonsenso: far pagare un modico biglietto per il sito culturale più visitato in Italia - ha annunciato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano - Dal pagamento saranno esclusi i cittadini di Roma. Le risorse ricavate, una parte delle quali andrà anche al Comune e una parte destinata ad azioni di sostegno della povertà, saranno utilizzate per la cura e la riqualificazione del Pantheon".

I social in rivolta