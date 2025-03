Papa Francesco, i medici: "Domani verrà dimesso, dovrà fare 2 mesi di convalescenza"

Copyright: Sala Stampa della Santa Sede

Papa Francesco verrà dimesso domani dal Policlinico Gemelli e tornerà in Vaticano, a casa Santa Marta. Lo ha annunciato in un briefing con la stampa il responsabile dell'equipe medica del Gemelli che segue il Papa, Sergio Alfieri. Si tratta di una "dimissione protetta" e il Papa dovrà restare in convalescenza ancora due mesi. La ripresa dell'attività sarà graduale, senza importanti impegni.

Il Pontefice "dovrà continuare la riabilitazione motoria e le terapie farmacologiche per via orale". La convalescenza continuerà a Santa Marta perché "l'ospedale è il luogo nel quale si prendono più infezioni", ha aggiunto Alfieri.

Che poi ha precisato che "il Santo Padre non è mai stato intubato, è stato sempre vigile" anche se sono stati "due gli episodi in cui è stato in pericolo di vita" e che non ha mai avuto il Covid né è diabetico.

Lo staff medico ha spiegato che "le infezioni più gravi si sono risolte. Alcuni virus si sono ridotti. Alcuni miceti si sono ridotti ma per eliminarli ci vorrà ancora molto tempo. Se ci chiedete se la polmonite bilaterale c'è ancora, no. Per dire se sia completamente guarito da tutte le specie microbiche ci vorrà ancora del tempo", hanno affermato il prof.

Sergio Alfieri e il dott. Luigi Carbone. "Per la convalescenza a Santa Marta il Papa avrà bisogno di non molte cose, se non dell'ossigeno. Per eventuali esigenze, inoltre, in Vaticano esiste un servizio di emergenza attivo sulle 24 ore".