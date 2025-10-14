Papa Leone XIV al Quirinale. Gaza e l'Ucraina tra i temi affrontati

Papa Leone XIV stamani si è recato in visita al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il colloquio privato tra i due è durato oltre mezz'ora. "È un privilegio e motivo di grande emozione accoglierla al Quirinale - ha detto Mattarella -. Questa cerimonia vuol suggellare il legame imprescindibile tra santa sede e Italia". Il santo padre nel ringraziare il presidente ha detto che al Quirinale "tanto sono legate la storia della Chiesa cattolica e la memoria di numerosi pontefici”.

Lo scambio dei doni

Il pontefice ha donato al Capo dello Stato un mosaico raffigurante il Colosseo, opera dello Studio del Mosaico Vaticano, e una copia autografata con dedica dell'Esortazione apostolica "Dilexi te". Mattarella, invece, ha regalato al Papa un'acquaforte della seconda metà del XVII secolo, che riproduce la scultura di Alessandro Algardi (1598-1654) per l'altare di San Leone Magno nella Basilica Vaticana, e una biografia di santa Rosa da Lima del 1827.

La pace e il Medio Oriente

Tra gli argomenti affrontati nel colloquio c'è anche la questione mediorientale. Bisogna "rilanciare la soluzione di uno stato per ciascuno per i due popoli l'unica condizione per pace e sicurezza duratura", ha detto il presidente della Repubblica. Che poi ha citato il pontefice: "La scintilla di speranza va sostenuta con convinzione". Il santo padre ha sottolineato che "viviamo tempi in cui, assieme a tanti segni di speranza, molte sono le situazioni di grave sofferenza che feriscono l'umanità a livello mondiale e richiedono risposte urgenti e al tempo stesso lungimiranti. Il primo impegno che, in proposito, desidero richiamare, è quello per la pace. Sono numerose le guerre che devastano il nostro pianeta". Il Papa ha poi rinnovato "l'appello accorato affinché si continui a lavorare per ristabilire la pace in ogni parte del mondo e perché sempre più si coltivino e si promuovano i principi di giustizia, di equità e di cooperazione tra i popoli che ne sono irrinunciabilmente alla base".

La guerra in Ucraina

"L'aggressione russa su larga scala in Ucraina - ha detto Mattarella - a distanza di quasi quattro anni continua a mietere vittime civili innumerevoli, a seminare morte e distruzione, a gettare una inquietante ombra di insicurezza sull'intero continente europeo".

L'incontro con le massime cariche dello Stato

Dopo una breve sosta nella Cappella dell'Annunziata Papa Leone e il presidente