Parma, accoltella la moglie e scappa. Poi muore in un incidente stradale

Ancora una drammatica storia di violenza sulle donne. Questa mattina, 2 maggio 2025, a San Secondo Parmense in Borgo Bertani, in provincia di Parma, poco prima delle ore 9 al termine di una accesa discussione un uomo avrebbe aggredito con un coltello sua moglie e poi si sarebbe dato alla fuga nel tentativo di far perdere le sue tracce. La donna sarebbe cosciente ma grave per le emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace.

A dare l’allarme sarebbero stati i figli piccoli della coppia. Questi ultimi, scappando fuori di casa, hanno gridato chiedendo aiuto. Una vicina ha sentito le urla e senza perdere tempo prezioso ha chiamato i soccorsi. L'elisoccorso ha raggiunto il luogo dell'aggressione ed ha trasportato la donna all'ospedale Maggiore di Parma. Quest’ultima, secondo le ultime informazioni, sarebbe ricoverata in rianimazione.

L’uomo, di 53 anni, si è dato alla fuga mettendosi al volante della propria vettura. Ma il tentativo di far perdere le proprie tracce è durato poco. Il fuggitivo è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale a poche centinaia di metri dall'abitazione. L’auto sulla quale viaggiava avrebbe fatto un frontale con un furgone su un rettilineo. La dinamica dell'incidente, però, è ancora al vaglio della Polizia municipale che sta effettuando tutti i rilievi del caso. Non si esclude, come riporta l’Ansa, un gesto estremo dell'uomo.

I due occupanti del mezzo pesante sono entrambi feriti in modo grave: sono stati trasportati presso l'ospedale Maggiore di Parma.

Il loro trasporto presso il polo ospedaliero è stato preceduto da un'intensa attività di carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco, giunti sul posto assieme alle ambulanze: uno dei due feriti era, infatti, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, impossibilitato a muoversi.

Nel frattempo, nell'abitazione della coppia stanno effettuando i rilievi i carabinieri, il Nucleo investigativo di Parma e i militari della stazione di Fidenza. Sul posto anche il colonnello provinciale Andrea Pagliaro.