Parti domani? Tutti i consigli per chi si muove nei giorni da "bollino rosso"

L'ultimo fine settimana di luglio darà il via alle sospirate ferie per milioni di italiani ma anche a due giorni di riposo per chi desidera spostarsi in località di mare o di montagna. Per queste ragioni, il 29 e 30 luglio assisteremo a un importante aumento del traffico autostradale tale che Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità del ministero dell'Interno, avvisa i viaggiatori che saranno due giornate da bollino rosso.

Cosa bisogna sapere

Le criticità inizieranno anche nel pomeriggio di venerdì 28 luglio ma sarà soprattutto da sabato 29, come detto, che il traffico sulla rete autostradale italiana si farà intenso. Per questo motivo è stato disposto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti che hanno una massa maggiore a 7,5 tonnellate dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica 30 luglio. Prese d'assalto, naturalmente, sono soprattutto le località balneari e turistiche dove si prevedono code ai caselli. L'ottima notizia è che, soprattutto lungo le direttrici dove si prevede un maggior flusso di auto, saranno rimossi cantieri temporanei così da mantenere la circolazione più fluida possibile ed evitare la formazione di lunghe code.

Come informarsi

Come accade di consueto, i canali di informazione per i viaggiatori che si apprestano a brevi o lunghi spostamenti sono i canali social e siti web di Autostrade per l'Italia ma anche Isoradio. E poi, chi avesse dimestichezza con i navigatori satellitari, basta collegarsi con il proprio smartphone o dispositivo per auto laddove previsto per pianificare in anticipo il viaggio o capire quali possono essere le criticità durante il percorso e arrivare "preparati" a eventuali code e traffico nei giorni da bollino rosso. Non bisogna trascurare neanche le indicazioni che i tabelloni luminosi forniscono lungo le più importanti arterie autostradali.

Le previsioni meteo

Come abbiamo visto sul Giornale.it, un'altra buona notizia per il fine settimana in arrivo è dovuta anche alle condizioni meteorologiche previste buone da nord a sud a parte qualche nota di instabilità sulle regioni settentrionali dove non sono esclusi locali acquazzoni o temporali ma nulla a che vedere con quanto accaduto nei giorni scorsi. Per questo motivo, il Dipartimento della Protezione Civile non segnala particolari criticità e, al momento, non segnala nessun tipo di allerta.

Tra i due giorni del fine settimana, quello che vedrà i maggiori spostamenti sarà sabato 29 luglio con traffico intenso da mattino a sera nelle aree in uscita dalle grandi città mentre, domenica 30, si avrà un aumento degli spostamenti soprattutto nel pomeriggio e in serata verso le grandi città. Tra i consigli nei due giorni da bollino rosso c'è sempre la prudenza ed evitare, laddove possibile, gli orari di punta per non rimanere imbottigliati in lunghe file e code.