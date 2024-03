Pasqua 2024, il calendario (regione per regione) delle vacanze scolastiche

Ancora quattro settimane di pazienza per l'arrivo del giorno di Pasqua 2024 che quest'anno cadrà domenica 31 marzo. Come accade per quando comincia l'anno scolastico (ma in questo caso c'è molta più uniformità), ogni regione italiana si è organizzata in maniera autonoma con le chiusure degli istituti e i relativi giorni di vacanza per docenti e studenti. Se da calendario i giorni in "rosso" sono sempre la Domenica di Pasqua e il successivo Lunedì dell'Angelo (1 aprile), le ferie sono maggiori perché iniziano nei giorni immediatamente precedenti le festività pasquali e stimabili in poco meno di una settimana.

Il calendario al Nord

Vediamo adesso cosa succede a partire dalle regioni settentrionali: per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto-Adige, Liguria ed Emilia-Romagna i giorni di chiusura degli edifici scolastici e relative vacanze saranno compresi tra giovedì 28 marzo martedì 2 aprile con la campanelle che suonerà soltanto dal mercoledì. Fa eccezione, invece, la Valle d'Aosta che farà tornare in classe studenti e docenti martedì 2 marzo, un giorno in meno nel complesso (le vacanze inizieranno sempre giovedì 28 marzo.

Il calendario al Centro

Cosa succederà alle regioni centrali? In questo caso c'è uniformità dappertutto dal momento che su Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Sardegna i giorni di vacanze prenderanno il via giovedì 28 marzo fino a martedì 2 aprile, ossia il giorno successivo a Lunedì dell'Angelo. Si tornerà nelle aule scoltastiche mercoledì 3 aprile.

Il calendario al Sud

Spostandoci al meridione, anche in questo caso avremo una diffusa uniformità: Molise, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia osserveranno una pausa dalle lezioni scolastiche da giovedì 28 marzo fino a martedì 2 aprile compreso. La campana tornerà a suonare soltanto nella giornata di mercoledì 3 aprile. Insomma, in quasi tutti i casi eccezion fatta per la Valle d'Aosta ecco che i giorni effettivi di vacanze saranno ben sei.

Le nuove vacanze

Se per il periodo delle festività pasquali i giochi sono ormai fatti, gli studenti avranno un calendario pronto a strizzargli l'occhio poco tempo dopo tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio: se la Festa della Liberazione sarà vacanza per tutti con il 25 aprile che cadrà di giovedì, alcune regioni hanno già stabilito un ponte per studenti e docenti per i giorni immediatamente successivi del 26 e 27 aprile. In questo caso la scelta è già stata approvata da Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Marche, Campania e Calabria. La provincia autonoma di Bolzano, invece, farà ponte soltanto il 26 aprile.

Pochissimi giorni dopo, però, ecco che la Festa del Lavoro strizzerà nuovamente l'occhio a studenti e docenti con un'altra giornata di vacanza prevista per mercoledì 1 maggio.