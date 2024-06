"Camilla sparita da una settimana". Paura per una 14enne di Bologna

Ascolta ora 00:00 00:00

Grande preoccupazione per le sorti di Camilla Suozzi, una ragazza di soli 14 anni che risulta assente da casa da ormai una settimana. I genitori, che hanno sporto denuncia il giorno stesso della scomparsa, rinnovano l'appello a contattare loro o le autorità nel caso in cui venga riconosciuta una minorenne che somigli alla giovane.

Gli ultimi avvistamenti

Camilla ha 14 anni ed è scomparsa da Pianoro, in provincia di Bologna, lo scorso sabato 22 giugno. Con oggi (29 giugno) siamo purtroppo ad una settimana esatta e non abbiamo ancora idea di dove si trovi. A Pianoro risiede l'abitazione di famiglia, dove Camilla vive insieme ai suoi genitori. La stessa casa in cui non ha fatto ritorno. Il padre e la madre della ragazza non riescono da tempo a mettersi in contatto con lei, dunque la preoccupazione è massima.

L'intervento dei genitori è stato tempestivo. Già nella serata del 22 giugno - giorno della scomparsa - la famiglia non è rimasta con le mani in mano. Il padre di Camilla, infatti, si è recato presso il commissariato di polizia locale per denunciare la scomparsa della figlia adolescente e far partire subito le indagini. Per adesso, però, le ricerche non hanno prodotto risultati.

Sembra che la 14enne sia stata avvistata un'ultima volta la domenica del 23 giugno. Qualcuno ha detto di averla riconosciuta mentre si spostava nella zona universitaria di Bologna, in zona via de' Carracci, a poca distanza dalla stazione. Poi, più niente. Una delle tante ipotesi è che la minorenne possa essere salita su un treno. Diretto dove? Questo, purtroppo, non lo sappiamo.

Cosa sappiamo su Camilla

La famiglia della ragazza è comprensibilmente in ansia e ogni giorno che passa i timori aumentano. I genitori sono supportati dall'associazione Penelope, che li sta aiutanto nel diffondere la notizia e una foto della ragazza.

Ciascuno è invitato a prendere visione dell'immagine e a contattare lenel caso in cui noti una giovane che somigli a Camilla.

La 14enne è alta circa un metro e 70, ha un piercing al naso e al momento della scomparsa indossava una maglia nera e pantaloni scuri.