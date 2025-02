Paura a Cosenza, spari in diretta televisiva contro il giornalista: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di grandissima tensione per la troupe di Pomeriggio Cinque contro la quale sarebbero stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. A riferire tutto in diretta televisiva è stato il giornalista Vincenzo Rubano, inviato del programma, visibilmente scosso per quanto aveva appena subito. Gli spari sarebbero partiti mentre la troupe stava cercando di ottenere informazioni circa il caso dei fratellini maltrattati di Cosenza.

La paura in diretta tv

L'episodio nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 5 febbraio, quando Vincenzo Rubano si trovava a Cosenza, per la precisione nel territorio di Paola, per cercare di fare chiarezza sulla vicenda dei fratellini finiti all'ospedale Annunziata con fratture, bruciature, impronte di morsi e lesioni che hanno fatto pensare a terribili maltrattamenti subiti fra le mura domestiche.

L'inviato di Pomeriggio Cinque intendeva incontrare il padre biologico dei bambini per ottenere delle dichiarazioni, ma proprio per questa ragione sarebbe stato preso di mira. Mentre si stava aggirando intorno alla casa, infatti, si sono uditi dei colpi di arma da fuoco, molto probabilmente esplosi da una delle finestre dell'abitazione. Gli spari hanno subito scatenato il panico. Rubano e i colleghi della troupe sono corsi via in fretta, trovando rifugio dietro il muro di una villetta. A quel punto hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione locale.

Dopo aver indossato i giubbotti antiproiettile, i militari hanno circondato la casa, per poi accedere all'abitazione e perquisirla. Lì, ricordiamo, vive il padre dei due bambini. Due bimbi piccolissimi di due e tre anni, ridotti in uno stato pietoso. Un caso agghiacciante sul quale le autorità locali stanno cercando di fare chiarezza, mentre la madre e la nonna, entrambe indagate per presunti maltrattamenti, sono già state allontanate dai minori.

La condanna di Myrta Merlino

"In tanti anni di carriera non ricordo un episodio simile" , ha commentato la conduttrice Myrta Merlino. " Un episodio gravissimo, inaudito. ", ha concluso.