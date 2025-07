Paura per Giorgetto Giugiaro. L'imprenditore si ribalta col suv e va fuori strada

Terribile incidente per l'imprenditore italiano Giorgetto Giugiaro, andato fuori strada mentre stava guidando la sua Land Rover Defender.

Stando alle notizie trasmesse sino ad ora, il noto designer, famoso per aver lavorato a doversi modelli di automobile, stava transitando su una delle strade di Abbiadori, nel comune di Arzachena, quando è avvenuto l'incidente. Il fatto si è verificato intorno alle 13.00 di oggi, venerdì 25 luglio. Giugiaro, a bordo del suo suv, era impegnato in uno dei tornanti di Abbiadori, nei pressi di Porto Cervo, in Costa Smeralda, quando è accaduto l'imprevisto.

La Land Rover Defender è andata fuori strada, restando danneggiata. Pare che la vettura, uscita dai tornanti, si sia ribaltata più volte prima di fermarsi a valle, dove l'hanno trovata. L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati i soccorsi. L'incidente, per la sua gravità, avrebbe potuto essere fatale. Giorgetto Giugiaro, 86 anni, è stato trovato ferito ma ancora vivo. Assistito dagli operatori sanitari del 118, è stato caricato sull'eliambulanza e trasportato di corsa al pronto soccorso dell'ospedale di Olbia, dove ha ricevuto le cure del caso.

A quanto pare l'uomo ha riportato diversi traumi, ma nessuno mortale. Non si trova in pericolo di vita.

A raggiungere il luogo anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, e gli

agenti della polizia locale, cui spetta di occuparsi del caso. Sono infatti ancora ignote lealla base dell'incidente. Sembra che oltre a Giorgetto Giugiaro non siano rimaste coinvolte altre persone.