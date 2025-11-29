Giornalista italiana sequestrata in una macelleria islamica in Francia: cosa è successo

Momenti di fortissima tensione nel corso di un servizio di Fuori dal Coro; l'inviata Costanza Tosi, che si trovava in Francia per un reportage, è stata sequestrata e minacciata all'interno di una macelleria di Roubaix gestita da persone di religione islamica. La giornalista voleva condurre un'indagine accurata sui presunti casi di radicalizzazione che si sono registrati di recente, e tanto è bastato a scatenare la violenta reazione contro di lei.

La donna stava facendo il suo lavoro, quando è stata trattenuta da alcuni uomini all'interno di una macelleria halal, dove viene venduta carne trattata secondo i principi dell'islam, dunque consumabile dai musulmani. Qualcosa ha fatto scattare gli uomini, che hanno bloccato con fare minaccioso la donna, tenendola chiusa nell'esercizio commerciale per più di un'ora. Non solo. I soggetti hanno anche preteso di impossessarsi del cellulare della giornalista per controllarne il contenuto.

A denunciare il fatto è stato lo stesso programma Fuori dal Coro, che ha pubblicato alcune sequenze di quei momenti sui suoi account social. "La nostra giornalista Costanza Tosi è stata sequestrata e minacciata per circa un'ora dentro una macelleria islamica a Roubaix, in Francia, mentre stava girando un servizio sulla forte presenza islamica in città (che supera il 40%) con molti segnali di radicalizzazione. È stata costretta con la forza a cancellare tutte le immagini registrate ", è quanto si legge nel post del programma. Il racconto completo dell'episodio verrà trasmesso nella puntata di domani, domenica 30 novembre. Intanto, massima solidarietà nei confronti della giornalista.

Parlando a La Verità, la Tosi ha spiegato di aver parlato cordialmente con il proprietario della macelleria. Poi, di punto in bianco, l'uomo le ha strappato di mano il cellulare. " Quando mi ha detto di appoggiare il telefono ho pensato, semplicemente, che non volesse essere ripreso. Ho fatto come mi ha chiesto, ma non mi aspettavo certo quello che poi è successo" , ha raccontato l'inviata. A seguito delle sue rimostranze, sono comparsi altri due uomini, e uno di questi l'ha minacciata di gettare il telefono nel tritacarne. Nel video postato sui social si sentono anche minacce: "Se continui ancora ti tiro un destro in testa" .

Gli uomini, affiancati anche da alcune donne, sono riusciti a cancellare i video. Non paghi, sono entrati nei social della giornalista e hanno fotografato tutti i suoi dati personali. Tornata libera dopo più di un'ora, la Tosi si è recata dalle forze dell'ordine per denunciare. Le è stato detto che non avrebbe dovuto registrare quei filmati senza permesso, e che avrebbe dovuto "chiedere prima all'imam".