Giornalista italiana sequestrata in una macelleria islamica in Francia: cosa è successo

Momenti di fortissima tensione nel corso di un servizio di Fuori dal Coro; l'inviata Costanza Tosi, che si trovava in Francia per un reportage, è stata sequestrata e minacciata all'interno di una macelleria di Roubaix gestita da persone di religione islamica. La giornalista voleva condurre un'indagine accurata sui presunti casi di radicalizzazione che si sono registrati di recente, e tanto è bastato a scatenare la violenta reazione contro di lei.
La donna stava facendo il suo lavoro, quando è stata trattenuta da alcuni uomini all'interno di una macelleria halal, dove viene venduta carne trattata secondo i principi dell'islam, dunque consumabile dai musulmani. Qualcosa ha fatto scattare gli uomini, che hanno bloccato con fare minaccioso la donna, tenendola chiusa nell'esercizio commerciale per più di un'ora. Non solo. I soggetti hanno anche preteso di impossessarsi del cellulare della giornalista per controllarne il contenuto.
A denunciare il fatto è stato lo stesso programma Fuori dal Coro, che ha pubblicato alcune sequenze di quei momenti sui suoi account social. "La nostra giornalista Costanza Tosi è stata sequestrata e minacciata per circa un'ora dentro una macelleria islamica a Roubaix, in Francia, mentre stava girando un servizio sulla forte presenza islamica in città (che supera il 40%) con molti segnali di radicalizzazione. È stata costretta con la forza a cancellare tutte le immagini registrate", è quanto si legge nel post del programma. Il racconto completo dell'episodio verrà trasmesso nella puntata di domani, domenica 30 novembre. Intanto, massima solidarietà nei confronti della giornalista.
Parlando a La Verità, la Tosi ha spiegato di aver parlato cordialmente con il proprietario della macelleria. Poi, di punto in bianco, l'uomo le ha strappato di mano il cellulare. "Quando mi ha detto di appoggiare il telefono ho pensato, semplicemente, che non volesse essere ripreso. Ho fatto come mi ha chiesto, ma non mi aspettavo certo quello che poi è successo", ha raccontato l'inviata. A seguito delle sue rimostranze, sono comparsi altri due uomini, e uno di questi l'ha minacciata di gettare il telefono nel tritacarne. Nel video postato sui social si sentono anche minacce: "Se continui ancora ti tiro un destro in testa".
Gli uomini, affiancati anche da alcune donne, sono riusciti a cancellare i video. Non paghi, sono entrati nei social della giornalista e hanno fotografato tutti i suoi dati personali.Tornata libera dopo più di un'ora, la Tosi si è recata dalle forze dell'ordine per denunciare. Le è stato detto che non avrebbe dovuto registrare quei filmati senza permesso, e che avrebbe dovuto "chiedere prima all'imam".
