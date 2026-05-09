Paura sul volo Londra-Catania: carburante al minimo, aereo costretto all'atterraggio d'emergenza

Tanta paura per i passeggeri del volo BA2610 della British Airways partito da Londra e diretto a Catania. Giunto a destinazione, il pilota ha tentato per due volte di atterrare, ma il fenomeno del wind shear ha reso la procedura impraticabile, tanto che il velivolo si è ritrovato a un livello bassissimo di carburante. A quel punto è stato necessario richiedere un atterraggio d'emergenza per evitare conseguenze ben più gravi.

Stando a quanto riportato, il fatto si è verificato nella giornata di ieri, venerdì 8 maggio. Il volo della British Airways era decollato intorno alle 07.49 dall'aeroporto London Gatewick ed era atteso all'aerostazione di Catania Fontanarossa alle 11.40. Una volta arrivato a destinazione, il pilota ha messo in atto tutta la procedura per l'atterraggio, ma non è stato possibile raggiungere la pista a causa del forte vento (wind shear). A quanto pare sono stati fatti due tentativi di atterraggio, senza però avere successo.

Rimasto in volo più del previsto, il velivolo si è però trovato con un livello di carburante al minimo e questo ha fatto scattare un altro tipo di emergenza, ben più grave. Il comandante ha quindi comunicato alla torre di controllo di aver bisogno di un'altra pista su cui atterrare, poiché il carburante a disposizione era ormai scarso.

Il volo BA2610 della British Airways è stato quindi dirottato su Palermo. A quanto pare era rimasto ormai a disposizione solo il carburante necessario per un ultimo tentativo di atterraggio. L'aereo è dunque atterrato all'aeroporto di Palermo intorno alle 13.

00, con un certo ritardo rispetto a quanto atteso. Poi, dopo il rifornimento, è potuto ripartire alla volta di Catania.

Non si sono verificati problemi a bordo, anche se c'è stata tanta preoccupazione da parte dei passeggeri.