Paura per Vittorio Feltri, aggredito in pieno giorno da due balordi: il racconto choc

I problemi relativi alla sicurezza urbana in cui versa Milano sono ormai evidenti, e a confermarlo è anche Vittorio Feltri. Il fondatore di Libero e direttore editoriale de Il Giornale è intervenuto al programma Fuori dal Coro, raccontando un episodio che lo ha visto come protagonista. Trovatosi per strada nel capoluogo meneghino, il giornalista è stato assalito da due malintenzionati.

Un racconto a dir poco sconcertante, che ha dato la misura dello stato in cui si trova la città lombarda. "Mi è capitato 20 o 30 giorni fa al massimo. Sono uscito di casa mia, io ho la scorta per fortuna, mi sono di fronte due individui che avevano già la faccia da delinquenti, uno dei quali ha cercato di spruzzarmi in faccia un liquido" , ha spiegato Feltri. L'episodio, si sottolinea, si è verificato in pieno giorno, in mezzo alla strada. Eppure tutto questo non è servito da deterrente. I criminali, sempre più sicuri di poter agire indisturbati, non si sono posti alcun limite. "Non dovrebbe mai accadere in pieno giorno, saranno state le 10 e mezza del mattino ", ha specificato il giornalista.

Vittorio Feltri si è dunque trovato circondato dai due malviventi. Malgrado l'età e lo choc di ritrovarsi alle prese con due facinorosi, il giornalista non si è lasciato intimorire, e ha reagito con decisione. "Siccome io non ho un bel carattere, ho reagito e gli sferrato un cazzotto mostruoso" , ha raccontato. "Col sinistro, perché nel destro avevo il bastone. L'ho beccato in pieno, l'ho fatto barcollare, nel frattempo ho raggiunto la macchina e i carabinieri mi hanno portato via ", ha concluso.

Insomma, la vicenda si è chiusa favorevolmente e il direttore non ha riportato conseguenze. Questo episodio serve però a riflettere su una situazione davvero complessa.

"Ma vi sembra una cosa normale che accadano queste cose in pieno giorno?",

Troppi gli episodi che si ripetono, uno dopo l'altro, nella città di Milano, così come in altre zone d'Italia.si è domandato Feltri, chiudendo il suo intervento.